La concentración de la Selección Colombia recibió una inyección de motivación pura antes de emprender su viaje definitivo hacia la Copa del Mundo. Radamel Falcao García, el máximo goleador histórico del combinado nacional, visitó al plantel, al cuerpo técnico y al presidente de la Federación, Ramón Jesurún, desatando la ilusión y la felicidad en el entorno tricolor.

“Una visita que nos llenó de ORGULLO COLOMBIANO. ¡Siempre será un placer recibir a Falcao y a su familia!”, compartió la Selección Colombia a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Consejos de un 'Tigre' para los nuevos '9'

El encuentro dejó postales de mucha complicidad. Falcao se fotografió con referentes como James Rodríguez y Luis Díaz —quien llega motivado tras ser elegido en el equipo de la temporada por el sindicato de jugadores—. Sin embargo, los momentos más significativos de la jornada se dieron cuando el 'Tigre' sostuvo charlas especiales y personalizadas con Jhon Córdoba y Luis Suárez, los delanteros encargados de comandar el ataque colombiano en la cita mundialista.

Para este Mundial, Falcao asumirá un rol diferente pero cercano al fútbol: debutará como comentarista de televisión, mientras define un futuro profesional que hoy es incierto. Aunque su deseo es permanecer en Millonarios, la viabilidad de su continuidad se ha complicado debido a temas impositivos.

¿Cuándo fue la última vez que Falcao jugó con la Selección Colombia?

'Tigre' no juega un partido oficial con la Selección Colombia desde el 28 de marzo de 2023, cuando sumó minutos en la victoria ante Japón en Osaka. Tras más de tres años de ausencia en las canchas con la camiseta tricolor, su legado sigue intacto como el principal referente anímico del plantel.

Actualmente, el delantero define un futuro profesional que es incierto. Aunque su deseo es permanecer en Millonarios, la viabilidad de su continuidad se ha complicado debido a temas impositivos.

Hoja de ruta: Rumbo al debut en México

La Selección Colombia entra en la fase final de su preparación con un exigente cronograma para los próximos días: