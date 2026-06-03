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¿Cuánto pagaría por una camiseta usada por Pelé? Subastarán la que usó en 1958 con Brasil

Mié, 03/06/2026 - 13:00
Podría ser la camiseta más costosa de la historia, superando la venta de la prenda de Diego Maradona.
Camiseta usada por Pelé en el Mundial de 1958 será subastada.
Créditos:
EFE

La casa de subastas Sotheby's ofrecerá en una subasta en julio en Nueva York la camiseta que el legendario futbolista brasileño Pelé llevó en la final del Mundial de 1958, estimada en unos 6 millones de dólares y que promete convertirse en el objeto más caro relacionado con su carrera deportiva.

"Esta no es una simple camiseta, es la prenda que llevó uno de los grandes futbolistas de la historia la noche que comenzó su reinado, que entregó con sus manos a un amigo y se ha preservado con cuidado más de seis décadas", dijo en un comunicado Sotheby's.

"Su importancia histórica no tiene parangón en el mercado de 'memorabilia' del fútbol y es inseparable del legado del primer icono verdaderamente global del deporte", completó, citado, el jefe de objetos coleccionables de la casa, Brahm Wachter.

El recuerdo mundialista de Pelé

Pelé, a los 17 años, se convirtió aquella noche en el jugador más joven en marcar gol en un Mundial y contribuyó dos goles a la victoria contra Suecia que le valió a Brasil su primer título en el campeonato, tras lo que rompió a llorar sobre el hombro de su compañero Djalma Santos luciendo su camiseta azul con el 10 en el reverso.

La camiseta de Pelé es la estrella de una venta de objetos históricos del fútbol llamada 'The beautiful game', que estarán disponibles al mejor postor por internet entre el 29 de junio y el 16 de julio, y que se expondrán al público en la sede de Sotheby's en Nueva York a partir del 1 de julio.

La prenda, que será el objeto más caro de Pelé en salir al mercado, puede incluso superar el récord actual de 9,3 millones que alcanzó la famosa camiseta de Diego Armando Maradona de la 'Mano de Dios' en una subasta en Sotheby's en 2022, indica la nota.

La venta de julio incluye, además, una de las cartas coleccionables de fútbol "más importantes" que existen, una 'Rookie card' de Pelé de 1958, "publicada en el año de su triunfo en el Mundial y entre los ejemplos más finos de la carta que introdujo al joven brasileño al mundo del coleccionismo", estimada en al menos 150.000 dólares.

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