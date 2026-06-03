Inicio
Regiones

Defensoría advierte riesgos para pueblos étnicos en Colombia

Mié, 03/06/2026 - 14:57
La Defensoría advirtió que pueblos étnicos enfrentan riesgos por exclusión institucional, grupos armados y economías ilícitas.
La alerta de la Defensoría por los pueblos étnicos en Colombia
Créditos:
Defensoría del Pueblo

Los pueblos étnicos de Colombia enfrentan un escenario crítico para el ejercicio de sus derechos y su permanencia cultural debido a una combinación de exclusión institucional, control territorial de grupos armados y conflictos relacionados con proyectos de desarrollo, según un informe difundido este miércoles por la Defensoría del Pueblo.

El organismo señaló en el Boletín de derechos humanos de los pueblos étnicos que las afectaciones contra los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros no solo están relacionadas con la violencia y el control territorial, sino también con brechas estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud, la educación, la protección y la participación.

Riesgos estructurales

De las 20 alertas emitidas por la Defensoría en el segundo semestre del año pasado, 14 evidenciaron la persistencia de riesgos para los pueblos étnicos por cuenta de tres factores estructurales: la exclusión institucional persistente, el control territorial asociado a economías ilícitas y la presencia de grupos armados ilegales.

La entidad también advirtió que los conflictos relacionados con la consulta previa y las tensiones frente a los modelos de desarrollo son otros factores de riesgo que impactan de manera desproporcionada a la niñez y a las mujeres de estas comunidades.

Afectaciones en los territorios

La Defensoría aseguró que el Gobierno continúa sin responder adecuadamente a las realidades territoriales, culturales y lingüísticas de estos pueblos, lo que repercute en el acceso a derechos como la salud y la educación, especialmente en departamentos como Vaupés, Amazonas, La Guajira, Chocó, Guainía, Cauca, Nariño y Putumayo.

El informe subrayó además que estas dinámicas van más allá de las confrontaciones armadas y que, en varios territorios, están configurando formas de gobernanza ilegal que restringen la autodeterminación de los pueblos étnicos, afectan sus prácticas culturales y aumentan la dependencia de economías ilícitas.

Creado Por
Agencia EFE
Defensoría del Pueblo
Regiones
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Radar K
Abelardo de la Espriella pide a Trump sancionar a los compradores de votos del Caribe colombiano
Abelardo de la Espriella pide a Trump sancionar a los compradores de votos del Caribe colombiano
Abelardo de la Espriella anunció que pedirá sanciones ante Estados Unidos contra políticos y empresarios del Caribe señalados de financiar compra de votos.
Mundo
Trump anticipa acuerdo de paz con Irán durante el fin de semana
Doland Trump
El mandatario asegura que Irán frenará su programa nuclear, aunque reconoce que el país islámico podría cambiar de opinión.
Entretenimiento
¿Altafulla será papá de trillizos?
Altafulla será papá
Andrés Altafulla compartió una imagen acompañado de una misteriosa mujer embarazada y las especulaciones no tardaron en llegar.
Política
Cepeda cuestiona respaldo de Trump a De la Espriella
Iván Cepeda
Iván Cepeda calificó como "injerencista" el respaldo del presidente norteamericano al candidato de derecha.