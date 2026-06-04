El Gobierno de Estados Unidos advirtió este jueves que podría retirar visas y prohibir la entrada al país a quienes intenten manipular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, prevista para el próximo 21 de junio.

"Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea comprando votos o de cualquier otra manera, están advertidos de que ponen en riesgo sus visas y las de sus familias", expresó en redes sociales el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

Además, Landau aseguró que la Administración de Donald Trump está "monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes", con el fin de salvaguardar la integridad de las próximas elecciones en Colombia.

Pronunciamiento de Washington

Las declaraciones del vicesecretario se conocen después de que Trump respaldara públicamente al candidato Abelardo de la Espriella y de que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmara ante el Congreso que su país garantizará que las elecciones colombianas sean "libres y justas".

En ese mismo mensaje, Landau escribió que Estados Unidos está "comprometido con la protección de la democracia en Colombia" y reiteró, en línea con lo expresado por Rubio en otras ocasiones, que "una visa de EE.UU. es un privilegio, no un derecho", por lo que puede ser revocada.

El funcionario incluso suele apodarse a sí mismo como 'El Quitavisas', en referencia al uso de la revocación de visados como herramienta de presión dentro de la política exterior de Estados Unidos.