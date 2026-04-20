La actual temporada de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar, pero esta vez no solo por estrategias o eliminaciones, sino por una ola de polémicas relacionadas con presuntas infidelidades dentro del reality. Las redes sociales han estallado en comentarios y debates, mientras figuras públicas como Karen Sevillano reaccionan con sorpresa ante lo que ocurre en la casa.

Karen Sevillano reacciona: “Estoy aterrada”

A través de un video que rápidamente se volvió viral, la ganadora de la primera temporada de este programa del Canal RCN expresó su desconcierto frente a las situaciones sentimentales que se han evidenciado en el programa.

“¿Qué es lo que está pasando? Una cachera que hay… yo estoy aterrada por la cantidad de cacho que se ha pegado en esta temporada”, afirmó la influencer, fiel a su estilo directo. Además, cuestionó la actitud de los participantes, señalando que “no es solo el cacho, sino la vergüenza que se ha perdido”.

Incluso lanzó una frase que ya circula ampliamente en redes: “Ay jefe, ¿qué le están echando a la comida?”, insinuando de forma irónica que algo fuera de lo común estaría influyendo en el comportamiento de los concursantes.