La actual temporada de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar, pero esta vez no solo por estrategias o eliminaciones, sino por una ola de polémicas relacionadas con presuntas infidelidades dentro del reality. Las redes sociales han estallado en comentarios y debates, mientras figuras públicas como Karen Sevillano reaccionan con sorpresa ante lo que ocurre en la casa.
Karen Sevillano reacciona: “Estoy aterrada”
A través de un video que rápidamente se volvió viral, la ganadora de la primera temporada de este programa del Canal RCN expresó su desconcierto frente a las situaciones sentimentales que se han evidenciado en el programa.
“¿Qué es lo que está pasando? Una cachera que hay… yo estoy aterrada por la cantidad de cacho que se ha pegado en esta temporada”, afirmó la influencer, fiel a su estilo directo. Además, cuestionó la actitud de los participantes, señalando que “no es solo el cacho, sino la vergüenza que se ha perdido”.
Incluso lanzó una frase que ya circula ampliamente en redes: “Ay jefe, ¿qué le están echando a la comida?”, insinuando de forma irónica que algo fuera de lo común estaría influyendo en el comportamiento de los concursantes.
Participantes en el ojo del huracán
Las declaraciones surgen en medio de múltiples controversias que involucran a varios participantes. Entre los nombres más comentados están Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes han sido señalados por presuntas situaciones sentimentales dentro del programa, generando reacciones por parte de sus parejas fuera del reality.
Otro caso que ha captado la atención es el de Juanda Caribe, cuya cercanía con Mariana ha provocado una ola de comentarios, especialmente después de que su esposa se pronunciara públicamente.
A esto se suma la polémica alrededor de Karola, quien, según versiones en redes, mantendría una relación fuera del programa mientras protagoniza situaciones dentro de la casa con Eidevin. Aunque varias de estas versiones no han sido confirmadas, la conversación digital no deja de crecer.
El formato del programa, que se transmite en vivo 24/7, ha intensificado el seguimiento del público. Cada interacción, conversación o acercamiento entre los participantes es analizado en tiempo real, convirtiendo cualquier situación en tendencia en cuestión de minutos.
Esta exposición constante ha elevado el nivel de escrutinio sobre la vida personal de los concursantes, especialmente en lo relacionado con sus vínculos afectivos dentro y fuera del reality.