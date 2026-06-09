Así valoran a los presidentes de la región: ¿quién es el más querido y el más odiado?



El ranking de presidentes latinoamericanos de CB Global Data mostró quiénes son los mandatarios mejor y peor valorados por sus ciudadanos en junio de 2026. Nayib Bukele lidera la medición, mientras José María Balcázar, de Perú, aparece en el último lugar.

Bukele lidera el ranking regional

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece como el mandatario mejor valorado de Latinoamérica en el ranking de junio de CB Global Data. Según la medición, el jefe de Estado salvadoreño alcanzó 69,1 % de imagen positiva, el porcentaje más alto entre los 18 presidentes incluidos en el informe.

El segundo lugar lo ocupa Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con 65,5 % de imagen positiva. En el tercer puesto aparece Laura Fernández, de Costa Rica, con 56,1 %. Estos tres mandatarios conforman el grupo de presidentes con mayor respaldo ciudadano dentro de sus respectivos países.

La medición no funciona como una votación continental entre líderes, sino como una comparación de encuestas realizadas en cada país. Es decir, el ranking muestra cómo es valorado cada presidente por sus propios ciudadanos y luego ordena esos resultados en una tabla regional.

Después del podio aparecen Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con 54,8 %; Santiago Peña, de Paraguay, con 48,3 %; y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 47,6 %. Con esos resultados, completan el bloque de los seis mandatarios mejor ubicados en la medición.

Los peor valorados de la lista

En el otro extremo del ranking aparece José María Balcázar, de Perú, con apenas 18,2 % de imagen positiva, el resultado más bajo de toda la medición. Además, registra 71,7 % de imagen negativa, lo que lo ubica como el mandatario peor valorado entre los 18 evaluados.

Por encima de Balcázar está Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 29,5 % de imagen positiva y 64,8 % de imagen negativa. Aunque aparece en la parte baja de la tabla, el informe señala que fue quien tuvo el mayor crecimiento frente al mes anterior, con un aumento de 5,4 puntos porcentuales.

El tercer lugar entre los peor posicionados corresponde a Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, con 33,1 % de imagen positiva. También figuran en el bloque bajo José Raúl Mulino, de Panamá, con 36,0 %, y Gustavo Petro, de Colombia, con 36,5 %.

En el caso de Petro, la medición registra una caída frente a mayo. El presidente colombiano pasó de 40,0 % de imagen positiva a 36,5 % en junio. Su imagen negativa llegó a 61,0 %, mientras que el 2,5 % respondió no saber o no contestar.

¿Qué muestra la encuesta?

El informe de CB Global Data incluyó mediciones en 18 países de Latinoamérica: Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

El trabajo de campo se realizó entre el 2 y el 7 de junio de 2026. En total, la firma reportó 40.517 encuestados en la región. Para Colombia, la muestra fue de 2.612 casos, con margen de error de 1,9 %.

El ranking deja una fotografía regional con dos extremos claros: Bukele como el presidente con mayor imagen positiva y Balcázar como el peor valorado. La próxima medición permitirá ver si esas posiciones se mantienen o si los movimientos políticos de cada país cambian el orden de la tabla.