Colombia alzó este martes el trofeo de campeón de la primera Liga de Naciones Femenina de fútbol tras imponerse en la octava y última fecha de la competición por 3-4 a Paraguay, gracias a un doblete de Ana María Guzmán y a goles de Linda Caicedo y Marcela Restrepo.

Guzmán, que trepó la banda derecha toda la noche y mantuvo un interesante duelo con la paraguaya Claudia Martínez, anotó sus dianas en los minutos 6 y 88, la segunda para dar la ventaja definitiva a Colombia, que terminó en la cima de la tabla con 20 enteros, 2 más que su escolta, Argentina.

Las cafeteras y las albicelestes disputaron la última fecha con billete seguro a la Copa del Mundo del año entrante en Brasil.

"Estamos muy felices, es algo muy importante para nosotras", dijo Guzmán tras el partido. "Fue importante la fe, creer, nunca se me salió de la mente ganar, es algo inmenso para todas porque lo soñamos desde chiquitas", añadió.

El duelo se inició con un ritmo frenético y apenas a los tres minutos las locales ya estaban en ventaja, después de que Dulce Quintana transformara en gol un penalti que la portera colombiana Katherine Tapia cometió sobre Rebeca Fernández.

Pero Guzmán igualó las acciones a los 6 minutos con un sutil disparo de pierna izquierda y, solo dos minutos después, Claudia Martínez volvió a poner en ventaja a Paraguay al rematar de cabeza un centro lanzado por Fernández desde la izquierda.