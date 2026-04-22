Lo que parecía una amistad con tintes de complicidad dentro del encierro de La Casa de los Famosos, hoy toma fuerza como una posible historia de amor en la vida real. Los exparticipantes Eidevin López y Karola Alcendra vuelven a ser tendencia tras un reencuentro que ha desatado especulaciones entre sus seguidores.

Un reencuentro que encendió las redes

La chispa volvió a encenderse gracias a un video publicado por la influencer Karola, en el que aparece siendo guiada por su amigo cercano, Emiro Navarro. Con su característico sentido del humor, Navarro la llevó hasta una habitación —al parecer de hotel— donde la esperaba Eidevin.

El momento fue tan emotivo como revelador: un abrazo efusivo y una evidente química que no pasó desapercibida. En cuestión de horas, los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, teorías y entusiasmo por una posible relación sentimental que habría traspasado las cámaras del reality.