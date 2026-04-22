Lo que parecía una amistad con tintes de complicidad dentro del encierro de La Casa de los Famosos, hoy toma fuerza como una posible historia de amor en la vida real. Los exparticipantes Eidevin López y Karola Alcendra vuelven a ser tendencia tras un reencuentro que ha desatado especulaciones entre sus seguidores.
Un reencuentro que encendió las redes
La chispa volvió a encenderse gracias a un video publicado por la influencer Karola, en el que aparece siendo guiada por su amigo cercano, Emiro Navarro. Con su característico sentido del humor, Navarro la llevó hasta una habitación —al parecer de hotel— donde la esperaba Eidevin.
El momento fue tan emotivo como revelador: un abrazo efusivo y una evidente química que no pasó desapercibida. En cuestión de horas, los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, teorías y entusiasmo por una posible relación sentimental que habría traspasado las cámaras del reality.
La salida de Karola: una eliminación inesperada
Karola, una de las participantes más auténticas del programa del Canal RCN, fue eliminada en una de las galas más tensas de la temporada. Su salida sorprendió a la audiencia, ya que era considerada una fuerte competidora.
Su permanencia en el juego se vio afectada por alianzas estratégicas que, en el momento decisivo, la dejaron vulnerable frente a otros participantes. Aunque su carisma fue valorado, no logró reunir los votos suficientes para continuar.
Eidevin: expulsión polémica tras confrontación
A diferencia de Karola, Eidevin no salió por votación. Su paso por el reality terminó abruptamente tras un fuerte altercado con Alejandro Estrada. La confrontación, que incluyó agresiones físicas y verbales, obligó a la producción a intervenir de inmediato.
Siguiendo las normas del programa, “El Jefe” tomó la decisión de expulsarlo, generando una de las polémicas más comentadas de la temporada. Su salida dejó un vacío dentro de la casa y generó incertidumbre sobre el impacto en sus relaciones, especialmente con Karola.
Ahora, lejos del encierro y bajo la complicidad de amigos como Emiro Navarro, el panorama parece distinto para ambos. La conexión que construyeron durante su paso por el reality sigue intacta, o incluso más fuerte.