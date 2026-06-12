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RegioTram de Occidente podría entrar en operación antes de los previsto

Vie, 12/06/2026 - 10:44
Las autoridades confirmaron que la primera fase podría comenzar a operar antes de la fecha inicialmente contemplada.
RegioTram de Occidente podría entrar en operación antes de los previsto
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

El RegioTram de Occidente, considerado uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos del país, podría entrar en funcionamiento antes de lo previsto. Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, tras una reunión estratégica en China con directivos de la empresa constructora China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) y representantes de la concesionaria encargada de la obra. 

La noticia genera expectativa entre miles de ciudadanos que diariamente se movilizan entre Bogotá y municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, los habitantes de la Sabana de Occidente ven en esta una alternativa más rápida y eficiente frente a los problemas de congestión vehicular en los corredores de ingreso a Bogotá. 

La primera fase estaría lista antes de finalizar 2027 

Según informó el mandatario departamental, se habría definido un plan de trabajo que acelerará la ejecución de la obra para que esta primera etapa, entre Facatativá y Fontibón entre en operación antes de finalizar 2027, una fecha que a todas luces, mejora las proyecciones que se venían manejando para el proyecto.

Para alcanzar el objetivo, las entidades involucradas acordaron aumentar el número de frentes de trabajo, intervenir simultáneamente varios sectores del corredor férreo y lograr avanzar en zonas que ya cuentan con las autorizaciones para construcción.

Uno de los puntos clave del nuevo cronograma, contempla el fortalecimiento de la capacidad operativa del proyecto. De acuerdo con lo anunciado, el número de trabajadores aumentará, pasando gradualmente de 1.200 a aproximadamente 4.000 personas. 

Además se adelantará la adquisición de equipos, componentes ferroviarios y sistemas de tecnología con el fin de evitar retrasos en las siguientes etapas de construcción. 

¿Cómo será el recorrido del RegioTram?

El RegioTram de Occidente será el primer tren completamente eléctrico regional de Colombia y recorrerá cerca de 40 kilómetros entre el municipio de Facatativá y la capital del país. 

En su etapa completa contará con 17 estaciones y permitirá conectar municipios de la Sabana de Occidente con Bogotá en tiempos significativamente menores a los actuales. El proyecto también tendrá integración con otros sistemas de transporte como Transmilenio y la Primera Línea del Metro. 

La segunda fase, que conectará a Fontibón con la Calle 26 y la Avenida Caracas continúa proyectada para 2029.

 

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