Juan Carlos Vargas habló de Paola Rey y confesó si existe posibilidad de reconciliación

Juan Carlos Vargas volvió a referirse a su vida personal y despejó las dudas sobre la relación que mantiene con su expareja, la actriz Paola Rey. Durante el estreno de la película 'La sangre de Dios', el actor fue consultado por la posibilidad de retomar su historia de amor con la madre de sus hijos y respondió con total sinceridad.

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Vargas explicó que entre ambos continúa existiendo un profundo cariño y un gran respeto construido a lo largo de los años. Sin embargo, dejó claro que, por ahora, una reconciliación sentimental no hace parte de sus planes, pues cada uno se encuentra viviendo una etapa diferente de su vida.

El actor aseguró a 'La red' que, aunque el amor permanece, hoy ese sentimiento está enfocado en el bienestar de su familia y, especialmente, de los dos hijos que tienen en común. Según comentó, ambos han trabajado para conservar una relación cordial, basada en la comunicación y el respeto mutuo.