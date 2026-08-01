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Galy Galiano canceló parte de su gira de despedida: esta fue la razón

Galy Galiano suspendió cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia por una situación familiar.
Galy Galiano
Créditos:
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Los seguidores de Galy Galiano recibieron una noticia inesperada luego de que el equipo del artista anunciara la cancelación de cuatro presentaciones programadas como parte de su gira de despedida por Colombia.

A través de un comunicado oficial, la empresa encargada de la carrera del cantante explicó que la decisión responde a una situación familiar que requiere su presencia y acompañamiento en este momento. El mensaje también aclaró que la suspensión de los conciertos no está relacionada con problemas de salud, desmintiendo las especulaciones que comenzaron a surgir en redes sociales.

La organización señaló que el intérprete decidió dar prioridad a su entorno familiar y atender personalmente esta situación antes de retomar sus compromisos artísticos. Asimismo, pidió comprensión y respeto por la privacidad del cantante y de sus seres queridos mientras enfrentan este momento.

¿Qué conciertos de Galy Galiano fueron cancelados?

Las presentaciones afectadas corresponden a las ciudades de Neiva, Ibagué, Bucaramanga y Villavicencio, que hacían parte del recorrido de "La última y nos vamos", la gira con la que Galy Galiano se despide de los escenarios después de una trayectoria de varias décadas.

De acuerdo con el comunicado, el cantante espera retomar sus compromisos artísticos en septiembre, cuando tiene previsto continuar con una serie de conciertos internacionales. El equipo del artista también informó que próximamente se dará a conocer el proceso para la devolución del dinero o la reprogramación de las fechas cancelada

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