Los seguidores de Galy Galiano recibieron una noticia inesperada luego de que el equipo del artista anunciara la cancelación de cuatro presentaciones programadas como parte de su gira de despedida por Colombia.

A través de un comunicado oficial, la empresa encargada de la carrera del cantante explicó que la decisión responde a una situación familiar que requiere su presencia y acompañamiento en este momento. El mensaje también aclaró que la suspensión de los conciertos no está relacionada con problemas de salud, desmintiendo las especulaciones que comenzaron a surgir en redes sociales.

La organización señaló que el intérprete decidió dar prioridad a su entorno familiar y atender personalmente esta situación antes de retomar sus compromisos artísticos. Asimismo, pidió comprensión y respeto por la privacidad del cantante y de sus seres queridos mientras enfrentan este momento.