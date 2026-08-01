Luis Díaz reapareció con el Bayern Múnich y sorprendió con radical cambio de 'look'

Luis Díaz volvió a ser protagonista en Alemania. El atacante colombiano se reincorporó a los entrenamientos del Bayern Múnich después de su periodo de descanso y sorprendió tanto a los aficionados como a sus compañeros con un llamativo cambio de imagen.

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En las fotografías compartidas por el club, el extremo de la Selección Colombia apareció trabajando con normalidad junto al resto del plantel, aunque su nuevo corte de cabello terminó robándose gran parte de la atención y generó múltiples reacciones en redes sociales.

Más allá de su renovada apariencia, el regreso de Díaz marca el inicio de una temporada llena de expectativas. El colombiano afronta este nuevo reto con el objetivo de consolidarse como una de las figuras del equipo y aportar toda su experiencia al ataque del conjunto bávaro.