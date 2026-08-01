Luis Díaz reapareció con el Bayern Múnich y sorprendió con radical cambio de 'look'

Luis Díaz volvió a ser protagonista en Alemania. El atacante colombiano se reincorporó a los entrenamientos del Bayern Múnich después de su periodo de descanso y sorprendió tanto a los aficionados como a sus compañeros con un llamativo cambio de imagen.
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En las fotografías compartidas por el club, el extremo de la Selección Colombia apareció trabajando con normalidad junto al resto del plantel, aunque su nuevo corte de cabello terminó robándose gran parte de la atención y generó múltiples reacciones en redes sociales.
Más allá de su renovada apariencia, el regreso de Díaz marca el inicio de una temporada llena de expectativas. El colombiano afronta este nuevo reto con el objetivo de consolidarse como una de las figuras del equipo y aportar toda su experiencia al ataque del conjunto bávaro.
El colombiano se prepara para un nuevo desafío
Durante las primeras sesiones de entrenamiento, Luis Díaz cumplió con los trabajos programados por el cuerpo técnico, demostrando que se encuentra listo para encarar una campaña en la que el Bayern Múnich buscará recuperar el protagonismo en la Bundesliga y competir por el título de la Liga de Campeones.
El atacante llega como una de las grandes apuestas del club para fortalecer el frente ofensivo. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y versatilidad para desempeñarse por cualquiera de las bandas lo convierten en una pieza importante dentro del proyecto deportivo.
Con el inicio de la pretemporada, Luis Díaz comienza una etapa decisiva en su carrera. Su meta será ganarse un lugar en el esquema del entrenador, responder a la confianza del club y seguir representando al fútbol colombiano en una de las instituciones más importantes del balompié europeo.