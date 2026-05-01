¿Cómo reportar huecos y vías dañadas en Bogotá?

Los ciudadanos en Bogotá pueden reportar huecos, alcantarillas en mal estado y otros daños viales a través de canales oficiales del Distrito. Los reportes quedan radicados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y son enviados a la entidad competente para su revisión.

Canales habilitados para reportar huecos

El Distrito mantiene activos varios mecanismos para que los ciudadanos reporten daños en calles y avenidas de Bogotá. La información registrada por estos canales permite ubicar puntos críticos, hacer seguimiento a las solicitudes y priorizar intervenciones en la malla vial.

Uno de los canales principales es Portal Bogotá, en la sección “Yo Participo”. Allí, los ciudadanos deben ingresar al módulo de reportes y seleccionar la opción “Reporta un hueco”. El formulario solicita datos de contacto, ubicación exacta del daño y detalles sobre el estado de la vía. Según la Alcaldía de Bogotá, estos reportes se radican en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, conocido como SDQS.

Otra opción es la app Gobierno Abierto, disponible para dispositivos móviles. En esta plataforma se puede usar la opción “Reporte un hueco”, cargar una fotografía, indicar la dirección y confirmar el envío. La recomendación del Distrito es incluir la ubicación exacta y, cuando sea posible, fotos o videos que permitan verificar el estado de la vía.

También está habilitada la Línea 195, que recibe requerimientos ciudadanos relacionados con movilidad. Para quienes prefieran hacer la solicitud directamente ante la Unidad de Mantenimiento Vial, la entidad dispone del teléfono 377 95 55, extensión 1002.

Reporte directo ante la Unidad de Mantenimiento Vial

La Unidad de Mantenimiento Vial, entidad encargada de ejecutar reparaciones en vías locales e intermedias, también recibe solicitudes por medio de sus canales digitales. Los ciudadanos pueden acudir a la página oficial de la entidad, escribir al correo atencionalciudadano@umv.gov.co o reportar casos a través de sus redes sociales oficiales en X, Instagram y Facebook.

La atención presencial se presta en la Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE, piso 3, de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.

Para que el reporte sea útil, la información debe ser precisa. No basta con advertir que hay un hueco en una zona general. El ciudadano debe indicar la dirección, barrio o punto de referencia, además de señalar si se trata de una vía con alto tráfico, una ruta de transporte público o un daño que representa riesgo para peatones, ciclistas o conductores.

¿Qué pasa después del reporte?

Después de recibir la solicitud, la información es revisada por las entidades competentes. Cuando el caso es validado, se define la intervención de acuerdo con criterios técnicos y operativos. El procedimiento puede incluir señalización del área, corte del asfalto deteriorado, retiro del material afectado, limpieza, aplicación de emulsión asfáltica e instalación de nueva mezcla para habilitar nuevamente la vía.

La UMV informó en marzo de 2026 que, durante la actual administración distrital, se habían atendido más de 200.000 huecos en Bogotá. De acuerdo con la entidad, la cifra incluye 79.623 huecos en 2024, 105.157 en 2025 y 15.691 en 2026, con corte al 11 de marzo.

El reporte ciudadano no garantiza una reparación inmediata, pero sí deja una solicitud formal para seguimiento. Por eso, la clave está en registrar bien la información: dirección exacta, evidencia visual y descripción clara del riesgo o afectación.