Autoridades rescatan a adulta mayor tras brutal maltrato en Ciudad Bolívar

Una situación de maltrato a una adulta mayor desató indignación en el sur de Bogotá, luego de que se conociera un video grabado en el barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se evidencia la agresión física y verbal contra una mujer de avanzada edad, presuntamente a manos de familiares cercanas.

El caso fue expuesto por un ciudadano que registró los hechos y permitió visibilizar una escena que ha generado rechazo en la opinión pública por la gravedad de los ataques y la condición de vulnerabilidad de la víctima.

En las imágenes se observa cómo la mujer es jalada y obligada a caminar pese a tener una discapacidad en su pierna derecha, lo que le impide desplazarse con normalidad. Durante el registro, que se extiende por cerca de cuatro minutos, la víctima recibe empujones, golpes y constantes insultos.

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En varios momentos, incluso, se evidencian agresiones directas al rostro, mientras las personas que la acompañan la presionan para avanzar, ignorando sus limitaciones físicas.

Según la denuncia, las presuntas agresoras serían Eddy y Rocío Riaño, hijas de la mujer identificada como Carmen.