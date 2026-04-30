Autoridades rescatan a adulta mayor tras brutal maltrato en Ciudad Bolívar

Una situación de maltrato a una adulta mayor desató indignación en el sur de Bogotá, luego de que se conociera un video grabado en el barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se evidencia la agresión física y verbal contra una mujer de avanzada edad, presuntamente a manos de familiares cercanas.
El caso fue expuesto por un ciudadano que registró los hechos y permitió visibilizar una escena que ha generado rechazo en la opinión pública por la gravedad de los ataques y la condición de vulnerabilidad de la víctima.
En las imágenes se observa cómo la mujer es jalada y obligada a caminar pese a tener una discapacidad en su pierna derecha, lo que le impide desplazarse con normalidad. Durante el registro, que se extiende por cerca de cuatro minutos, la víctima recibe empujones, golpes y constantes insultos.
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En varios momentos, incluso, se evidencian agresiones directas al rostro, mientras las personas que la acompañan la presionan para avanzar, ignorando sus limitaciones físicas.
Según la denuncia, las presuntas agresoras serían Eddy y Rocío Riaño, hijas de la mujer identificada como Carmen.
Intervención de autoridades permitió el rescate
Tras la difusión del video, las autoridades acudieron al sector y, con apoyo de vecinos, lograron ubicar el lugar donde residía la adulta mayor. Posteriormente, fue rescatada y trasladada a un centro asistencial para evaluar su estado de salud.
El objetivo de la atención médica es determinar si presenta lesiones recientes o posibles secuelas derivadas de episodios previos de violencia intrafamiliar.
Desde la Alcaldía Local informaron que las entidades competentes ya adelantan acciones para garantizar la protección de la víctima y avanzar en los procesos legales correspondientes.
El caso ocurre en un contexto preocupante para la capital. Según cifras del Concejo de Bogotá, durante 2025 se registraron 9.243 casos de violencia contra adultos mayores, lo que evidencia la magnitud del problema.
Adicionalmente, reportes de Medicina Legal indican que en lo corrido de 2026 se ha presentado un incremento del 11,6% en muertes violentas en esta población, reflejando una tendencia al alza.
Abandono y salud mental agravan la problemática
El panorama también está marcado por el abandono. En 2024, el Distrito atendió a 2.090 personas mayores en esta condición, consolidándose como una de las formas más frecuentes de vulneración de derechos.
A esto se suma el impacto en la salud mental, con 53 suicidios en 2025 y 13 casos en lo corrido de 2026, cifras que evidencian la relación entre el maltrato, el aislamiento y el deterioro emocional en este grupo poblacional.
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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. El caso ha encendido nuevamente las alarmas sobre la necesidad de fortalecer las rutas de atención y protección para los adultos mayores en Bogotá.
Organismos distritales reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia contra personas mayores, con el fin de evitar que situaciones como esta se repitan y garantizar condiciones dignas para esta población.