La emoción por los conciertos de BTS en Colombia se ha visto empañada por la cancelación de algunas boletas, una situación que ha generado preocupación e inconformidad entre los seguidores de la agrupación.

Los shows, programados para el 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, lograron agotar entradas en tiempo récord. Sin embargo, en los últimos días, varios usuarios han reportado la anulación de sus compras, acompañada de correos electrónicos en los que se les informa sobre el reembolso del dinero.



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Las quejas no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde fans aseguraron haber seguido todos los pasos correctamente durante la preventa y la venta general, pero aun así vieron sus entradas canceladas sin una explicación clara.