La emoción por los conciertos de BTS en Colombia se ha visto empañada por la cancelación de algunas boletas, una situación que ha generado preocupación e inconformidad entre los seguidores de la agrupación.
Los shows, programados para el 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, lograron agotar entradas en tiempo récord. Sin embargo, en los últimos días, varios usuarios han reportado la anulación de sus compras, acompañada de correos electrónicos en los que se les informa sobre el reembolso del dinero.
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Las quejas no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde fans aseguraron haber seguido todos los pasos correctamente durante la preventa y la venta general, pero aun así vieron sus entradas canceladas sin una explicación clara.
¿Por qué están cancelando boletas de BTS en Colombia?
De acuerdo con Ticketmaster, tras una revisión de las transacciones se identificaron compras que incumplían los términos de uso de la plataforma. Según la compañía, algunas entradas fueron adquiridas utilizando información falsa con el objetivo de evadir los filtros de seguridad establecidos para garantizar que la boletería llegara a fans reales.
Estas medidas habían sido implementadas desde la preventa, donde se exigía que los datos coincidieran con registros oficiales de membresía, precisamente para evitar prácticas como la reventa masiva, el uso de bots o la creación de múltiples identidades para acaparar entradas.
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Como resultado, las boletas involucradas en estas irregularidades fueron canceladas y liberadas nuevamente al sistema, permitiendo que otros usuarios puedan adquirirlas de forma legítima, siempre que haya disponibilidad.
No obstante, la decisión ha generado controversia, ya que varios fans aseguran que sus compras fueron realizadas de manera correcta. Algunos incluso han señalado que no solicitaron ningún reembolso y que su principal interés es recuperar las entradas, no el dinero.
¿Cómo verificar si su boleta es válida?
Ante este panorama, la recomendación principal es revisar que la compra se haya hecho exclusivamente a través de los canales oficiales y que los datos registrados coincidan exactamente con la identidad del comprador.
También es clave verificar el correo electrónico asociado a la cuenta, ya que cualquier cancelación es notificada directamente por la tiquetera. En caso de considerar que la anulación fue un error, los usuarios pueden presentar una solicitud formal a través de los canales de atención (PQRS), donde cada caso será evaluado de manera individual.
Expertos y la misma plataforma insisten en evitar la compra de boletas a terceros o en sitios de reventa, ya que estas entradas pueden ser invalidadas posteriormente, incluso si ya fueron pagadas. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre las ARMY, que esperan respuestas más claras y soluciones que les permitan asistir a uno de los eventos más esperados del año en el país.