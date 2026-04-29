Karol G anuncia segunda y tercera fecha en Bogotá medio de controversia

Karol G en Bogotá: polémica por altos precios



El anuncio de la nueva gira mundial de Karol G aterrizó en Bogotá con una cifra que encendió la conversación: la boleta más económica supera los $300.000. La presentación, programada para el 4 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, confirmó no solo el regreso de la artista al país, sino también el nuevo estándar de precios que acompaña su actual momento global. Para muchos seguidores, el impacto no fue la fecha, sino el costo de entrada a un espectáculo que hace apenas unos años parecía mucho más cercano.

También puede leer: Lina Tejeiro habría dado nuevas pistas sobre su embarazo

La estructura de precios evidencia esa transformación. Localidades intermedias oscilan entre los $500.000 y $700.000, mientras que las zonas VIP superan el millón de pesos y los palcos alcanzan cifras que sobrepasan los $25 millones. Más allá del número, lo que se consolida es un modelo escalonado donde cada experiencia tiene un valor distinto, desde la asistencia general hasta paquetes exclusivos pensados para un público con mayor capacidad adquisitiva. La conversación, en redes y entre fanáticos, se ha movido entre la expectativa por el show y la frustración por una barrera económica cada vez más alta.

A esto se suma una decisión que también generó reacciones: Bogotá será la única parada en Colombia dentro del “Tropicoqueta Tour”. La ausencia de Medellín responde a la remodelación del Estadio Atanasio Girardot, lo que limita la disponibilidad de escenarios de gran formato en el país. En consecuencia, la capital concentra toda la demanda nacional, intensificando aún más la presión sobre la boletería y reforzando la idea de que asistir no solo implica querer ir, sino poder hacerlo.