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Karol G anuncia segunda y tercera fecha en Bogotá en medio de la controversia

Mié, 29/04/2026 - 15:39
La artista, que agotó la boletería en preventa, anunció dos fechas más de su gira mundial ‘Viajando por el mundo: Tropitour’ en Bogotá pese a las críticas por los elevados precios.
Karol G anuncia segunda y tercera fecha en Bogotá medio de controversia
Créditos:
Karol G - Facebook

Este 29 de marzo se inició la venta de boletería para el concierto de la artista paisa en Bogotá, que fue la única ciudad del país escogida para el tour. En cuestión de minutos y tras largas filas virtuales, la boletería destinada para la preventa se agotó.

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Siendo así, además de la primera fecha fijada para el 4 de diciembre, se suma el 5 y 6 de la misma fecha. De acuerdo con Ticketmaster, la preventa para estas nuevas fechas ya está habilitada a través de su página oficial, desde este 29 de abril.

Si usted desea adquirir su boleta en preventa, debe contar con tarjetas MasterCard o Falabella. Y dependiendo de la demanda, se habilitará la venta general de esta gira que hace parte del más reciente álbum de la artista paisa titulado ‘Tropicoqueta’ y tras las presentaciones en Coachella ha despertado el interés en gran parte del globo.

Además de Bogotá, este tour ya suma más de 40 ciudades alrededor del mundo. Karol G recorrerá continentes como América, Europa y Asia.

 

Karol G en Bogotá: polémica por altos precios


El anuncio de la nueva gira mundial de Karol G aterrizó en Bogotá con una cifra que encendió la conversación: la boleta más económica supera los $300.000. La presentación, programada para el 4 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, confirmó no solo el regreso de la artista al país, sino también el nuevo estándar de precios que acompaña su actual momento global. Para muchos seguidores, el impacto no fue la fecha, sino el costo de entrada a un espectáculo que hace apenas unos años parecía mucho más cercano.

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La estructura de precios evidencia esa transformación. Localidades intermedias oscilan entre los $500.000 y $700.000, mientras que las zonas VIP superan el millón de pesos y los palcos alcanzan cifras que sobrepasan los $25 millones. Más allá del número, lo que se consolida es un modelo escalonado donde cada experiencia tiene un valor distinto, desde la asistencia general hasta paquetes exclusivos pensados para un público con mayor capacidad adquisitiva. La conversación, en redes y entre fanáticos, se ha movido entre la expectativa por el show y la frustración por una barrera económica cada vez más alta.

A esto se suma una decisión que también generó reacciones: Bogotá será la única parada en Colombia dentro del “Tropicoqueta Tour”. La ausencia de Medellín responde a la remodelación del Estadio Atanasio Girardot, lo que limita la disponibilidad de escenarios de gran formato en el país. En consecuencia, la capital concentra toda la demanda nacional, intensificando aún más la presión sobre la boletería y reforzando la idea de que asistir no solo implica querer ir, sino poder hacerlo.

 

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