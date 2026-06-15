De la Espriella denuncia amenazas contra sus votantes en Cauca y Nariño

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, denunció este domingo, durante el cierre de su campaña para la segunda vuelta, que grupos armados ilegales estarían amenazando a sus votantes en los departamentos de Cauca y Nariño, en la región del Pacífico.

Denuncias en Cauca y Nariño

“Lo que está ocurriendo en Nariño y Cauca constituye una grave amenaza contra la democracia y la libertad electoral. En más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 de los 42 municipios del Cauca existe una fuerte presión armada de grupos ilegales sobre la población”, expresó De la Espriella en Buga, municipio del Valle del Cauca donde realizó su cierre de campaña para las elecciones del próximo 21 de junio.

El candidato sostuvo que estas amenazas coinciden con zonas donde se registraron, según él, “resultados electorales atípicos”. En esos lugares, afirmó, “el heredero del desgobierno y las FARC”, en referencia al candidato izquierdista Iván Cepeda, habría obtenido cerca del 70 % de la votación en la primera vuelta, celebrada el pasado 31 de mayo, e incluso registros cercanos al 95 % en algunos municipios.

En esa línea, De la Espriella aseguró que en Cauca y Nariño “los grupos armados están exigiendo a los ciudadanos fotografiar su tarjetón tachado” por Cepeda. Según dijo, esa imagen estaría siendo utilizada como salvoconducto en retenes ilegales.

El candidato de ultraderecha llega a la recta final de la campaña con ventaja sobre Cepeda en varios sondeos. De acuerdo con la última encuesta publicada este domingo por el Centro Nacional de Consultoría y divulgada por la revista Cambio, De la Espriella alcanza el 48,6 % de intención de voto, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, llega al 44,7 %. El voto en blanco aparece con el 6,7 %.

Otros dos sondeos conocidos el sábado, uno de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, y otro de AtlasIntel para la revista Semana, también dieron ventaja a De la Espriella, con diferencias de 7,6 y 7,8 puntos porcentuales, respectivamente.

Cierre de campaña en Buga

Con camisetas, banderas de Colombia y carteles con el logotipo de “El Tigre”, como es conocido por sus seguidores, miles de personas acompañaron a De la Espriella en el cierre de campaña. Durante el acto, los asistentes corearon varias de las canciones que han marcado sus eventos políticos.

El abogado decidió cerrar su campaña en Buga por la presencia de la Basílica Menor del Señor de los Milagros, donde se encuentra la imagen religiosa conocida popularmente como “el negrito”. De la Espriella dijo que se encomendó a esa figura para afrontar la segunda vuelta presidencial.

“Hoy se congrega aquí un pueblo dispuesto a defender la libertad, la democracia y la institucionalidad de Colombia. No hay lugar más apropiado para cerrar esta campaña que esta tierra bendita, donde la fe se encuentra con la esperanza y donde la esperanza se convierte en destino”, expresó.

El candidato también afirmó que su aspiración representa una causa “mucho más grande que un candidato y una elección, mucho más grande que un partido político”.

“Comprendí que esta no solamente es una campaña política, es una batalla moral, es una guerra espiritual, es una batalla por el alma misma de la patria. Con la ayuda del ‘negrito’ y del fervor de ustedes la vamos a ganar y la celebraremos el próximo 21 de junio”, dijo ante sus simpatizantes.

De la Espriella reconoció además que está “lejos de ser perfecto”, pero aseguró estar convencido de que es “el hombre correcto” y “el presidente adecuado” para el momento que, según él, atraviesa Colombia.