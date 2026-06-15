El Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un alto el fuego unilateral de tres días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio, como un gesto de “no interferencia en el actual proceso electoral”.

La medida anunciada por la guerrilla

A través de un comunicado, la dirección nacional de la guerrilla instruyó a todas sus filas para no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado entre las 00:00 del 20 de junio y las 00:00 del 23 de junio.

El ELN, que ya había declarado una medida similar durante procesos electorales anteriores, aseguró que esta decisión muestra su “compromiso con el respeto al libre derecho al voto y la no interferencia en el actual proceso electoral”.

Además, la guerrilla condenó la “intromisión” de “gobernantes de otros países”, en alusión al respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

“Es condenable y no puede aceptarse intromisión alguna de gobernantes de otros países en las decisiones políticas que solo nos atañen a los colombianos”, señaló el grupo armado en el comunicado.

Contexto de la segunda vuelta

La guerrilla, con la que el actual Gobierno ha intentado negociar, aunque los diálogos se encuentran paralizados tras la ruptura de compromisos, afirmó que actúa de manera coherente con su política de no amenazar ni atentar contra ningún candidato. También sostuvo que no impide ni fuerza “a la gente para que vote”.

Este domingo 21 de junio, los colombianos están llamados a elegir a su próximo presidente. La contienda enfrenta a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta, y al izquierdista Iván Cepeda, sucesor político del actual presidente Gustavo Petro.

De la Espriella, un controvertido abogado que ha defendido a narcotraficantes y paramilitares, aparece en las encuestas por delante de Cepeda de cara a la segunda vuelta. EFE