La Lotería del Meta celebra un nuevo sorteo este miércoles 5 de agosto de 2026 en su horario habitual de las 10:30 p. m., cita semanal en la que miles de apostadores en todo el país buscan acertar la combinación ganadora de cuatro cifras junto a su respectiva serie.

Para esta jornada, la entidad pone en juego un atractivo plan de recompensas que supera los 7.200 millones de pesos en total, cuyo incentivo principal es un premio mayor de 1.800 millones de pesos, complementado por diversos premios secos y múltiples modalidades de aproximaciones.

¿Cómo jugar?

Para participar en la jornada, los interesados pueden adquirir billetes completos o fracciones —tanto en formato físico como digital— exclusivamente a través de los canales de comercialización autorizados. Este proceso no solo garantiza la transparencia de la apuesta, sino que también cumple una labor social de gran relevancia, ya que por ley un porcentaje importante del recaudo se destina a financiar y fortalecer el sistema de salud pública en Colombia.

Finalmente, la organización enfatiza que ante cualquier eventualidad en la que se resulte favorecido, el paso prioritario es preservar el billete original libre de enmendaduras o daños físicos, ya que representa el único documento válido para tramitar el cobro oficial ante las autoridades del juego dentro de los plazos legales vigentes.

Resultados

Este 5 de agosto se realizó el sorteo 3310 y estos son los resultados: