Inicio
Loterías

Sorteo Súper Astro Luna del 5 de agosto: conozca los resultados

Conozca los números y el signo ganador del sorteo 8203, también cómo reclamar su premio.
Sorteo Súper Astro Luna del 5 de agosto: conozca los resultados
Créditos:
Kienyke.com

Súper Astro Luna compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Cada sorteo se celebra de lunes a viernes, a las 10:50 p. m.; sábados, después de las 10:40 p. m.; y domingos, a las 8:30 p. m.

¿Cómo reclamar el premio?

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio. Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado.

Premiación

El premio mayor para quien atine las cuatro cifras y el signo se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para tres cifras más el signo, se multiplica mil veces el monto, y para dos cifras más el signo, el premio es de 100 veces lo apostado.

Resultados

Este miércoles de agosto se realizó el sorteo 8203 de la lotería Súper Astro Luna. A continuación los resultados. 

Número ganador: 3062

Signo ganador: Acuario

Lotería
Astro Luna
Sorteo
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Loterías
Sorteo Súper Astro Luna del 5 de agosto: conozca los resultados
Sorteo Súper Astro Luna del 5 de agosto: conozca los resultados
Conozca los números y el signo ganador del sorteo 8203, también cómo reclamar su premio.
Loterías
Lotería del Meta: conozca los resultados del 5 de agosto de 2026
Lotería del Meta: conozca los resultados del 5 de agosto de 2026
Consulte los números ganadores y compruebe si ganó $1.800 millones.
Colombia
Tres denunciantes del caso contra Jorge Alfredo Vargas no participarán en el juicio
Jorge Alfredo Vargas
Las denunciantes aseguraron que no desean intervenir en el proceso penal y pidieron respeto por su decisión y su bienestar emocional
Entretenimiento
Liberan a Milton Mesa, director de 'Los bacanes del sur', tras secuestro
Milton Mesa
El músico relató cómo vivió el secuestro y agradeció el apoyo recibido durante los tres días que permaneció cautivo.