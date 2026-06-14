Las declaraciones de Vicky Dávila que volvieron a circular

El video compartido por la actriz corresponde a una entrevista concedida por Vicky Dávila a RCN Radio en septiembre de 2024, cuando aún exploraba una eventual candidatura presidencial.

Durante esa conversación, Dávila expresó reparos sobre la posibilidad de respaldar políticamente a Abelardo de la Espriella, argumentando preocupaciones relacionadas con su trayectoria profesional como abogado.

“Yo no voy a estar del lado de una persona que toda la vida ha vivido de los delincuentes”, afirmó entonces la periodista, aclarando que sus observaciones estaban relacionadas con aspectos profesionales y no personales.

La comunicadora también cuestionó una conocida reflexión del abogado sobre la diferencia entre el derecho y la ética, señalando que, a su juicio, sí existe una responsabilidad moral en la selección de los clientes que representa un jurista.

Cuestionamientos sobre denuncias y procesos

En la misma entrevista, Vicky Dávila hizo referencia a denuncias públicas realizadas en el pasado por distintas personas contra Abelardo de la Espriella, asegurando que le interesaba conocer el estado de dichas investigaciones.

Asimismo, afirmó que tenía reservas frente a la figura del abogado y manifestó que no se sentía cómoda respaldando a personas que, según sus palabras, le generaban dudas.

Las declaraciones fueron ampliamente comentadas en ese momento y han vuelto a cobrar relevancia tras la reciente difusión del video en redes sociales.

El comentario de Margarita Rosa que reavivó la conversación

Aunque las declaraciones originales fueron realizadas hace varios meses, la reacción de Margarita Rosa de Francisco les dio una nueva visibilidad en el debate digital.

Su mensaje fue interpretado por algunos usuarios como una crítica indirecta al candidato presidencial, mientras que otros destacaron la coincidencia entre dos figuras públicas que suelen ubicarse en orillas políticas opuestas.

La publicación rápidamente acumuló comentarios, compartidos y respuestas, convirtiéndose en uno de los temas políticos más discutidos en la red social X durante las últimas horas.