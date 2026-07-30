El Festival de Cortos de Bogotá BOGOSHORTS entró en la última semana de sus convocatorias para cortometrajes terminados y proyectos audiovisuales. Las inscripciones estarán disponibles hasta el jueves 6 de agosto de 2026 a las 11:59 p. m., sin ampliaciones anunciadas.

La convocatoria corresponde a la edición número 24 del festival y a la décima edición del BOGOSHORTS Film Market, BFM. Ambos encuentros se realizarán del 1 al 8 de diciembre de 2026 y reunirán a realizadores, productores, empresas y profesionales de la industria audiovisual.

Los cortometrajes que pueden participar

La Competencia Nacional está dirigida a producciones y coproducciones colombianas, así como a cortometrajes dirigidos por colombianos dentro o fuera del país. Pueden presentarse obras de ficción, documental, animación, experimental y videoclip, con una duración máxima de 30 minutos y finalizadas o estrenadas después del 1 de enero de 2025.

La Competencia Internacional contempla las mismas categorías y requisitos, pero está abierta a producciones de cualquier país, excepto Colombia. Por su parte, la competencia F3 recibirá cortos de terror, ciencia ficción, fantasía, suspenso, acción, crimen, comedia negra y otros géneros relacionados.

También se encuentran abiertas las competencias de realidad virtual, para obras producidas en 360°, 2D o 3D, y de corto periodístico. Esta última acepta entrevistas, reportajes, crónicas y perfiles terminados o estrenados después del 1 de enero de 2024.

Para participar, las producciones deben conservar su condición de estreno en Colombia. Esto significa que no pueden haber tenido exhibiciones públicas en el país antes del festival. Tampoco pueden encontrarse disponibles públicamente en internet, salvo los videoclips y los cortos periodísticos.

Todos los cortometrajes colombianos, las coproducciones nacionales y las obras dirigidas por colombianos deben registrarse en la Competencia Nacional, incluso cuando pertenezcan a los géneros contemplados en F3. La organización podrá trasladarlos posteriormente a la categoría correspondiente.

Inscripciones y tarifas

Las obras terminadas deben inscribirse únicamente mediante la plataforma ShortFilmDepot. Durante esta última etapa, el registro es gratuito para las competencias Nacional, Realidad Virtual y Corto Periodístico.

Las inscripciones para las competencias Internacional y F3 tienen un valor de 20 euros, además de la tarifa de uso cobrada por la plataforma. No se recibirán copias físicas ni materiales enviados por canales distintos a los establecidos en las bases.

Los cortometrajes deberán incluir subtítulos en español o inglés, según su idioma original. En caso de ser seleccionados, los realizadores tendrán que entregar materiales de promoción y una copia final de exhibición en los formatos técnicos solicitados por el festival.

Convocatorias para proyectos en desarrollo

El BFM también recibirá proyectos a través de cuatro componentes. In Vitro BFM está dirigido a equipos colombianos conformados por director y productor que quieran realizar su primer cortometraje profesional en Bogotá. El proyecto ganador recibirá cerca de 50.000 dólares entre aportes en efectivo y servicios para su producción.

Incubadora BFM está dirigida a proyectos iberoamericanos de ficción y documental; Flipbook BFM recibirá propuestas de animación interesadas en fortalecer su desarrollo y encontrar posibles coproductores; y Freak BFM apoyará proyectos colombianos de terror, fantasía, ciencia ficción y otros géneros relacionados.

También existe una convocatoria para empresas y profesionales audiovisuales que busquen vincularse a proyectos, establecer acuerdos de coproducción o conocer nuevos talentos. Las postulaciones al mercado deben realizarse mediante formularios específicos para cada componente.

Premios y anuncio de seleccionados

La selección oficial será anunciada el 23 de octubre durante la Noche de la Revelación, en la Cinemateca de Bogotá. El festival entregará aproximadamente 6.000 dólares en premios entre las competencias Nacional, Internacional y F3, además de las estatuillas Santa Lucía.

Los ganadores nacionales de ficción, documental y animación podrán ser elegibles para consideración en los Premios Óscar. BOGOSHORTS también hace parte de los eventos calificadores para los Premios Goya y de las rutas de acceso a los Premios Macondo.