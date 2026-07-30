Los seguidores de La Oreja de Van Gogh volverán a cantar sus grandes éxitos en vivo. La emblemática agrupación española confirmó su esperado regreso a Colombia como parte de la gira con la que celebra sus 30 años de trayectoria, un tour que también marca el esperado reencuentro con Amaia Montero, quien regresa a la formación original después de varios años.

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¿Cuándo llegará La Oreja de Van Gogh a Bogotá?

El concierto se realizará el 12 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, escenario que recibirá a una de las bandas más exitosas e influyentes del pop en español.

La presentación hace parte de la gira 'Tantas cosas que contar', con la que el grupo celebra tres décadas de una carrera repleta de éxitos que han acompañado a varias generaciones.

La Oreja de Van Gogh nació en 1996, en San Sebastián, España, y rápidamente se convirtió en un referente de la música en español gracias a un estilo que mezcló melodías memorables con letras cargadas de sentimientos.

La formación original estuvo integrada por Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

El éxito internacional llegó con álbumes como Dile al sol (1998), El viaje de Copperpot (2000), Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) y Guapa (2006), de donde surgieron himnos como "Rosas", "La playa", "20 de enero" y "Puedes contar conmigo", canciones que siguen siendo parte del repertorio favorito de millones de personas.