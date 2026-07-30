Falleció 'El Mono' Tovar, el último sobreviviente de Colombia en Chile 1962

El tiempo, implacable como siempre, se ha llevado al último de los héroes que abrieron el camino. A sus 88 años, en una clínica y rodeado del afecto silencioso de los suyos, falleció tranquilo y sin dolor Hernando 'el Mono' Tovar, el volante mixto y zaguero de entrega incansable que ayudó a tejer los primeros versos dorados del fútbol colombiano.

Nacido a orillas del río en Girardot en septiembre de 1937, el 'Mono' demostró desde muy joven una combinación especial de sacrificio, visión y elegancia con la pelota. Su destino estaba trazado en Bogotá, donde vestirse con la camiseta roja de Independiente Santa Fe se convirtió en su devoción. Defendió los colores 'cardenales' en más de 200 partidos, celebrando los gloriosos campeonatos de 1958 y 1960, y alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores de 1961. "Siempre Santafecito", repetía con orgullo cada vez que contemplaba sus tesoros del pasado.

Su huella, sin embargo, trascendió las fronteras locales. Bajo la dirección técnica del maestro Adolfo Pedernera, Tovar integró aquella legendaria delegación de 22 futbolistas que representó por primera vez a Colombia en una Copa del Mundo: Chile 1962. Recordaba siempre entre risas y nostalgias las agotadoras subidas a Monserrate durante la preparación y la calidez de una tribuna chilena que terminó contagiada por el ímpetu colombiano. Desde el banquillo y las gradas, el 'Mono' vibró con la inolvidable gesta del empate 4-4 ante la todopoderosa Unión Soviética, eternizada por el gol olímpico de Marcos Coll.

Tras colgar los guayos, siguió ligado a la semilla del fútbol formando a jóvenes en las divisiones menores de Santa Fe. En sus años maduros, nunca se alejó del balón: disfrutaba de las tertulias mensuales en el restaurante Estancia Chica junto a entrañables amigos como Hernán Peláez, Juan Gómez Voglino, Arnoldo Iguarán y Willington Ortiz, compartiendo anécdotas entre risas y buen café.

Con la reciente partida del guardameta Adelmo 'Achito' Vivas y hoy la del 'Mono', se cierra definitivamente el libro de los pioneros de Chile 62. Nos queda, empero, la imagen intacta de un hombre que, viendo sus viejos recortes de prensa un mes antes de su partida, resumió su existencia con la sencillez de los grandes: "El fútbol es mi vida".

Descanse en paz, leyenda.