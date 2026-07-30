LibertApp ayuda a rescatar 68 víctimas de trata

Migración Colombia informó que 68 víctimas de trata de personas han sido rescatadas gracias a LibertApp, una aplicación móvil creada para facilitar la denuncia, activar alertas de emergencia y orientar a quienes se encuentran en riesgo.

El balance fue presentado este 30 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha promovida por las Naciones Unidas para sensibilizar sobre este delito y fortalecer la protección de sus víctimas.

De las personas rescatadas, tres son menores de edad. En cuanto a su nacionalidad, 51 son colombianas, 15 venezolanas, una ecuatoriana y una panameña.

La explotación sexual fue la modalidad más frecuente, con 56 casos. También fueron identificadas diez víctimas de trabajo forzado, una de servidumbre y otra de violencia psicológica.

Una alerta que puede salvar vidas

LibertApp cuenta con un botón de pánico que utiliza geolocalización para facilitar la atención de emergencias. Además, permite reportar posibles casos de trata de personas incluso cuando el dispositivo no tiene conexión a internet.

La aplicación también ofrece información para reconocer señales de riesgo, modalidades de captación y rutas institucionales de atención. Está disponible gratuitamente para dispositivos Android e iOS, cuenta con contenidos en cuatro idiomas y tiene funciones de accesibilidad dirigidas a poblaciones vulnerables.

Desde su lanzamiento, más de 12.000 personas han descargado la herramienta. Migración Colombia también ha recibido cerca de 2.500 reportes ciudadanos, 350 reportes de posibles casos y más de 200 activaciones del botón de pánico.

A través de la plataforma se han dirigido cerca de 600 llamadas a la línea nacional contra la trata de personas, operada por el Centro Operativo Anti Trata del Ministerio del Interior.

Respuesta articulada de las autoridades

Cuando una persona activa una alerta, el reporte es recibido por el Grupo de Policía Judicial de Migración Colombia, encargado de realizar una verificación inicial y coordinar la respuesta con el Centro Operativo Anti Trata.

Dependiendo de las características del caso, también participan la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras autoridades nacionales e internacionales.

Desde agosto de 2022, Migración Colombia ha registrado 320 alertas relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos y ha participado en 31 operaciones contra la trata de personas y el tráfico de migrantes.

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Estas acciones, desarrolladas en articulación con otras entidades del Estado, han contribuido a la captura de 145 personas.

Entre los casos atendidos se encuentra el rescate de una colombiana víctima de explotación sexual en República Dominicana. También fue auxiliada una menor que viajó a Argentina bajo la falsa promesa de convertirse en futbolista profesional y terminó sometida a trabajos forzados.

Prevención frente a ofertas engañosas

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que LibertApp permite acercar la institucionalidad a las personas que enfrentan situaciones de riesgo y mejorar la coordinación con autoridades dentro y fuera del país.

“Cada alerta que recibimos puede significar una vida protegida y una oportunidad para desarticular las redes criminales que se lucran de este delito”, afirmó la funcionaria.

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Migración Colombia invitó a la ciudadanía a desconfiar de ofertas engañosas de empleo, estudio o viajes, conocer las señales asociadas a la trata de personas y utilizar los canales institucionales de denuncia.

La entidad recordó que una alerta oportuna puede facilitar la atención de las víctimas, impedir nuevas vulneraciones y contribuir a la identificación de las organizaciones criminales responsables.