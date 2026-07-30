La transformación digital, el avance de la inteligencia artificial, la transición hacia economías sostenibles y los cambios en los hábitos de consumo están modificando la forma en que operan las empresas. En este escenario, innovar dejó de ser una ventaja exclusiva de algunas organizaciones y se convirtió en una condición para competir, crecer y mantenerse en el mercado.

El desafío es especialmente relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con BBVA Research, con base en información del Registro Único Empresarial y Social, el DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las mipymes representan el 99,5 % de las empresas formales de Colombia.

Además, generan cerca del 79 % del empleo formal y aportan aproximadamente el 40 % del Producto Interno Bruto. Por esta razón, cualquier mejora en su productividad puede tener efectos directos en la generación de empleo, el crecimiento económico y la competitividad de las regiones.

El reto no es solo crear empresas

Colombia registra cada año miles de nuevos emprendimientos. Sin embargo, muchos enfrentan dificultades para consolidarse, aumentar su productividad y desarrollar productos o servicios con mayor valor agregado.

Las limitaciones para acceder a financiación, las brechas digitales entre territorios, la baja inversión en investigación y desarrollo y la escasez de talento especializado dificultan la transformación de las pequeñas empresas.

A estos obstáculos se suman las exigencias de la operación diaria. Muchas organizaciones concentran sus recursos en resolver necesidades inmediatas y no cuentan con el tiempo, el personal o el capital necesarios para desarrollar procesos sistemáticos de innovación.

Esta situación limita su capacidad para ingresar a mercados internacionales, mejorar las condiciones laborales, incorporar conocimiento especializado y responder rápidamente a los cambios de los consumidores.

Innovar va más allá de incorporar tecnología

El Manual de Oslo, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, define la innovación como la implementación de cambios capaces de generar valor mediante nuevos productos, procesos, modelos organizacionales o formas de relacionarse con clientes y proveedores.

Esta perspectiva resulta relevante para las mipymes porque demuestra que innovar no depende únicamente de realizar grandes inversiones o adquirir herramientas tecnológicas.

Una empresa también innova cuando reduce sus tiempos de producción, digitaliza su gestión administrativa, utiliza datos para tomar decisiones, capacita a sus trabajadores o desarrolla nuevos canales de comercialización.

Estas mejoras permiten reducir costos, elevar la calidad de los productos, aprovechar mejor los recursos disponibles y responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado.

La tecnología, por sí sola, no garantiza una transformación. La innovación ocurre cuando una herramienta modifica positivamente la manera de trabajar, fortalece las decisiones empresariales o genera un mayor valor para los clientes.

Un ecosistema para impulsar la productividad

En los últimos años, Colombia ha fortalecido diferentes programas orientados a promover la productividad, la transformación digital y la innovación empresarial.

Entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia, el SENA, Minciencias, Confecámaras, las cámaras de comercio, las gobernaciones y las alcaldías han desarrollado iniciativas de formación, acompañamiento técnico y fortalecimiento gerencial.

Estos esfuerzos reflejan el reconocimiento de la innovación como un elemento estratégico para el desarrollo económico. No obstante, su impacto depende de que las empresas conozcan los programas, accedan a ellos y conviertan el acompañamiento recibido en mejoras concretas.

Academia y empresas deben trabajar juntas

Las Instituciones de Educación Superior también desempeñan un papel central en la transformación del tejido empresarial. Además de formar talento humano, pueden generar investigación aplicada, promover la transferencia tecnológica y ayudar a resolver problemas reales de las organizaciones.

Los proyectos conjuntos, las prácticas académicas, las consultorías especializadas, los laboratorios de innovación y los centros de desarrollo tecnológico permiten que el conocimiento generado en las universidades se traduzca en soluciones para las empresas.

A su vez, las organizaciones aportan desafíos y experiencias que enriquecen los procesos de formación e investigación. Esta relación puede impulsar soluciones adaptadas a las necesidades económicas y sociales de cada territorio.

Los gremios, clústeres, incubadoras, aceleradoras, agencias regionales y centros de innovación también son fundamentales. Su participación facilita el intercambio de experiencias, la construcción de redes de conocimiento y el acceso a oportunidades de cooperación.

Una tarea colectiva

Construir un país más productivo exige consolidar la articulación entre el Estado, las empresas, la academia y la sociedad. La innovación se desarrolla con mayor facilidad cuando existe confianza, circula el conocimiento y las políticas públicas ofrecen continuidad.

Colombia necesita empresas capaces de aprender, adaptarse y convertir los desafíos en oportunidades. También requiere universidades comprometidas con el desarrollo regional e instituciones públicas que impulsen políticas de largo plazo.

Innovar no consiste únicamente en incorporar tecnología. Implica desarrollar capacidades para crear valor, mejorar permanentemente, entender los cambios del entorno y construir soluciones frente a los desafíos económicos y sociales del país.

Cada empresa que transforma sus procesos, cada universidad que comparte conocimiento y cada entidad que acompaña al sector productivo contribuye a un mismo objetivo: construir una Colombia más competitiva, sostenible y productiva.

Por: Leidy Solangy Maldonado Balaguera

Docente de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Contadora pública, especialista en Gerencia y Administración Financiera y magíster en Finanzas.