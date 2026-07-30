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Cuba será el último destino internacional de Petro como presidente

Gustavo Petro viajará 48 horas a Cuba y se reunirá con Miguel Díaz-Canel tras cancelar una agenda prevista en Estados Unidos.
Petro viajará a Cuba antes de dejar la Presidencia
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Prensa de la presidencia

El presidente Gustavo Petro viajará este viernes 31 de julio a Cuba, donde permanecerá cerca de 48 horas y se reunirá con el mandatario de ese país, Miguel Díaz-Canel. El desplazamiento está previsto como su última salida internacional antes de terminar su periodo el próximo 7 de agosto.

Una visita de dos días

Durante su estadía, Petro sostendrá un encuentro con Díaz-Canel y entregará un mensaje de solidaridad al Gobierno cubano, según la información conocida sobre la agenda.

El mandatario explicó en su cuenta de X que decidió viajar a la isla después de cancelar una visita que tenía programada a Estados Unidos. Petro se refirió a Cuba como un territorio “vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe”.

Hasta el momento, la Presidencia no ha divulgado la programación completa, los horarios de los encuentros ni los demás integrantes de la delegación colombiana.

¿Por qué canceló el viaje a Estados Unidos?

Petro tenía previsto visitar Washington y Nueva York entre el 21 y el 23 de julio. La agenda incluía actividades en la Organización de Estados Americanos y una conferencia de Naciones Unidas sobre gobernanza de los recursos naturales.

De acuerdo con el presidente, el viaje fue suspendido porque el mandatario de la República Democrática del Congo no pudo asistir a la conferencia y el evento redujo su nivel protocolario.

La visita a Cuba se realizará pocos días antes del cambio de Gobierno. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que, después de asumir el cargo, Colombia romperá relaciones diplomáticas con Cuba y cerrará su embajada en La Habana.

Petro deberá regresar al país antes del 7 de agosto, fecha prevista para la posesión del nuevo presidente.

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