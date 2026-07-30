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Aeronáutica Civil se pronuncia sobre el caso de Gabriela Muñoz

De acuerdo con la entidad, “ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley".
Gabriela Muñoz
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La Aeronáutica Civil se pronunció sobre el caso de Gabriela Muñoz, una mujer de 20 años señalada por Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, de tener un poder y una influencia injustificados dentro de la entidad.

A través de un comunicado, la institución aseguró que reconoce y valora la labor de los organismos de control del Estado, “cualquier observación o requerimiento será atendido con celeridad, claridad y total apertura”, indicó la entidad.

Aunque el documento no menciona explícitamente a Gabriela Muñoz, la Aeronáutica Civil aclaró que “ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización”.

Señalamientos sobre contratación de familiares

Sobre el escandalo, el congresista Daniel Briceño afirmó que Muñoz se habría beneficiado de la contratación de familiares dentro de la entidad.

Frente a estos señalamientos, la Aeronáutica señaló que “las etapas de contratación pública iniciarán formalmente a partir del 7 de agosto, garantizando pluralidad de oferentes y máxima transparencia”.

Sobre el caso, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que había solicitado información a la entidad, pero recibió como respuesta un documento PDF incompleto, situación que calificó como una “falta de respeto”.

Gabriela Muñoz niega las acusaciones

Hasta el momento, Muñoz ha negado todas las acusaciones. “No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre”, expresó.

La exfuncionaria también anunció que inició acciones legales por injuria y calumnia contra quienes han difundido afirmaciones que considera falsas.

Aeronáutica Civil
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