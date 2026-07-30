Bogotá abrirá un espacio de discusión sobre el futuro del deporte y los grandes eventos en la ciudad.

El próximo jueves 6 de agosto, en el marco del Festival de Verano, se realizará un conversatorio que analizará cómo la actividad deportiva puede integrarse al desarrollo urbano y a la planeación de encuentros de gran escala.

La jornada reunirá a académicos, deportistas, urbanistas, gestores culturales y ciudadanos para debatir propuestas que fortalezcan la oferta recreativa de la capital. La meta será recoger ideas sobre infraestructura, sostenibilidad, participación ciudadana y organización, con miras a consolidar a Bogotá como referente de eventos deportivos y culturales.

El lugar, la hora y el proceso de inscripción serán confirmados por el IDRD y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Las autoridades recomendaron consultar sus canales oficiales para conocer los detalles y registrarse cuando se habiliten los formularios.