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Movilidad en Bogotá: TransMilenio y vías para el 30 de julio de 2026

Conozca las actualizaciones de rutas y cierres viales en Bogotá para el 30 de julio de 2026. Planifique su movilidad.
Tráfico en Bogotá y buses de TransMilenio en una vía principal
Créditos:
Kienyke IA

Este jueves 30 de julio de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio informaron sobre el estado de las principales vías y la operación del transporte público en Bogotá. 

Aunque la mayoría de las rutas funciona con normalidad, se presentan desvíos en algunas troncales por trabajos de mantenimiento.

El IDU también anunció cierres viales en sectores de Kennedy y Suba debido a obras de repavimentación. Las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación, utilizar vías alternas y consultar en tiempo real la aplicación oficial y las pantallas informativas del sistema.

Conductores, peatones y ciclistas deben seguir la señalización instalada y atender las instrucciones de los agentes de tránsito. Para conocer novedades durante la jornada, se pueden revisar las cuentas oficiales de la Secretaría de Movilidad y TransMilenio.

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