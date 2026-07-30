El presidente electo, Abelardo De La Espriella, cerrará la semana con reuniones de empalme, un encuentro con su gabinete designado y un retiro espiritual en Barranquilla, a pocos días de asumir la Presidencia de Colombia.

Según un comunicado de su equipo, este jueves 30 de julio continuará con las sesiones del empalme territorial. Durante la tarde encabezará una reunión presentada por su oficina como un Consejo de Ministros, en la que participarán los integrantes del próximo Gobierno.

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El encuentro se realizará ocho días antes de la posesión presidencial, programada para el próximo 7 de agosto.

El gabinete se reunirá en Barranquilla

Durante el fin de semana, De La Espriella se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento.

Será la primera vez que todo el equipo del próximo Gobierno se reúna en un mismo espacio antes de asumir sus cargos.

De acuerdo con el comunicado, la jornada estará enfocada en la reflexión, la unidad y la preparación del gabinete frente a las responsabilidades que asumirá desde el 7 de agosto.

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El equipo del presidente electo aseguró que el retiro busca fortalecer valores como la humildad, el trabajo conjunto, la fe y la construcción de un propósito compartido.

La actividad forma parte de la agenda de preparación del nuevo Gobierno, que continúa desarrollando el proceso de empalme y definiendo las prioridades con las que iniciará su administración.