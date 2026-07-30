Gobierno presenta el Presupuesto de 2027 con $30,2 billones sin financiar

El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Congreso el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027, por $575,7 billones. De ese total, $30,2 billones corresponden a financiación contingente, sujeta a la aprobación de medidas legislativas que permitan obtener esos recursos.

El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y cubrirá la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, durante el primer año calendario completo del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Los ingresos aprobados no cubren todo el gasto proyectado

El texto radicado fija los gastos y apropiaciones en $575,699 billones, mientras que los ingresos y recursos de capital legalmente estimados ascienden a $545,487 billones. La diferencia exacta es de $30,212 billones.

El Ministerio de Hacienda clasifica esa diferencia como financiación contingente. Esto significa que su incorporación depende de medidas legislativas orientadas a aumentar el recaudo desde 2027. La entidad señala que, si esos recursos no se materializan, las apropiaciones deberán ajustarse a los ingresos efectivamente disponibles y a las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El Gobierno ya radicó una reforma tributaria con una meta de recaudo de $21,9 billones en 2027 y $32,8 billones en 2028. Sin embargo, el mensaje presupuestal no establece que esa iniciativa sea la única fuente destinada a completar los $30,2 billones contingentes, por lo que no corresponde presentar ambas cifras como si fueran equivalentes.

Deuda, funcionamiento e inversión

Del presupuesto total, $367,7 billones se destinarían a funcionamiento, $118 billones al servicio de la deuda pública y cerca de $90 billones a inversión. Frente al presupuesto vigente al 30 de junio de 2026, el monto total aumentaría un 3,6 %.

El componente que más aumenta es el servicio de la deuda, que pasa de $100,45 billones a $118,04 billones, una variación de 17,5 %. Dentro de esa partida, el pago de capital se mantiene alrededor de los $27,6 billones, mientras que los intereses pasan de $68,8 billones a $87,7 billones.

Los gastos de funcionamiento y la inversión crecen cada uno 0,5 % en términos nominales. El Ministerio de Hacienda señala que ese incremento es inferior a la inflación del 4,4 % proyectada para 2027 y, por esa razón, registra una reducción de ambos componentes en términos reales.

El proyecto deberá ser estudiado por las comisiones económicas conjuntas del Congreso. Estas tendrán que definir el monto definitivo del presupuesto antes del 15 de septiembre, mientras que el trámite legislativo deberá concluir, como máximo, el 20 de octubre. Si para esa fecha no se ha expedido la ley, regirá el proyecto presentado por el Gobierno con las modificaciones aprobadas en primer debate.