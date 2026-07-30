“Solo fueron unos minutos”, “iba tarde” o “era un trayecto corto” son algunas de las excusas que pueden terminar en una tragedia vial. Ante el aumento de muertes en las carreteras, la Policía Nacional reforzó su estrategia para promover conductas responsables y el cumplimiento de las normas de tránsito.

En lo corrido de 2026, 4.079 personas han perdido la vida en siniestros viales en Colombia. Los motociclistas y sus acompañantes concentran el 60 % de las víctimas, seguidos por los peatones, con el 20 %.

Los conductores y pasajeros de vehículos representan el 15 % de los fallecidos, mientras que los ciclistas corresponden al 5 % restante.

Conductas evitables siguen cobrando vidas

El exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, realizar maniobras peligrosas y circular sin la revisión técnico-mecánica son algunas de las principales conductas asociadas a la siniestralidad.

También figuran la conducción sin licencia y la circulación sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente.

“Cada vez que alguien dice ‘solo será esta vez’ o ‘a mí no me va a pasar’, aumenta el riesgo de una tragedia”, señaló el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El oficial aseguró que la finalidad de los controles no es únicamente imponer sanciones, sino prevenir accidentes y proteger la vida de todos los actores viales.

Más de 189.000 comparendos en 2026

Durante este año, las autoridades han impuesto más de 189.000 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito.

Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá concentran el mayor número de casos de siniestralidad, por lo que en estas regiones se mantienen controles permanentes y campañas pedagógicas.

Entre las estrategias desplegadas se encuentran controles de embriaguez, inspecciones al transporte de carga y jornadas para promover el uso del cinturón de seguridad.

La Policía también recomendó respetar los límites de velocidad, utilizar el carril izquierdo únicamente para adelantar, mantener vigente la documentación del vehículo y verificar las condiciones de movilidad antes de viajar.

La campaña “No más excusas en la vía” busca recordar que ninguna llamada, afán o imprudencia vale más que regresar a casa con vida.