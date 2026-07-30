Capturan a cinco presuntos implicados en el feminicidio de María Camila Potosí

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a cinco personas que estarían implicadas en la desaparición y posterior asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo.

Las detenciones se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Cali y Tuluá, Valle del Cauca. Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías para avanzar en su judicialización.

Entre las personas detenidas se encuentra la mujer que transportó a María Camila en una motocicleta el 16 de julio, día en el que fue vista por última vez. También fueron capturados cuatro hombres que estarían relacionados con el crimen.

Durante los operativos fueron incautados teléfonos celulares y motocicletas, incluida la que habría sido utilizada para transportar a la joven. Estos elementos serán analizados como parte del material probatorio.

De acuerdo con información conocida tras las capturas, los investigados serían judicializados por delitos como secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios.

¿Qué se sabe sobre la principal sospechosa?

Antes de que las capturas fueran confirmadas oficialmente, Carlos Rincón, expareja de la principal sospechosa, publicó un video en el que aseguró que él y su familia decidieron entregarla a las autoridades al comenzar a sospechar de su posible relación con el caso.

“Nosotros mismos la entregamos el domingo, cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver”, afirmó Rincón. Según su relato, la mujer fue llevada inicialmente a la estación de Policía de Meléndez y posteriormente quedó bajo custodia de la Fiscalía.

Rincón también señaló que su expareja no regresó a la vivienda la noche en la que desapareció María Camila y que reapareció al día siguiente “como si nada”. Además, aseguró que él y sus familiares han recibido amenazas por la presunta vinculación de la mujer con el crimen.

De acuerdo con su versión, la sospechosa le había dicho que estaba embarazada. Sin embargo, tras conocerse que la bebé que esperaba María Camila no fue hallada en su cuerpo, Rincón y su familia comenzaron a dudar de esa afirmación.

El hombre agregó que, en una ocasión anterior, la mujer también le habría dicho que estaba embarazada y que posteriormente perdió al bebé. No obstante, aseguró que no puede corroborar esa versión, pues, según él, ella llevó todo el supuesto proceso en solitario.