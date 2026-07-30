La edición 2026 de Colombiamoda tuvo entre sus momentos más comentados el debut de Salomé Rodríguez Ospina en las pasarelas. La hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina hizo su primera aparición oficial como modelo en el evento de moda más importante del país, un paso que marca el inicio de una nueva faceta en su vida.

Con 13 años, Salomé fue la encargada de abrir la pasarela Game On, de la reconocida marca infantil Offcorss, durante la programación de Colombiamoda en Plaza Mayor, Medellín. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde cientos de asistentes compartieron fotografías y videos de su participación.

Así debutó Salomé Rodríguez en Colombiamoda

La joven desfiló con una propuesta inspirada en la comodidad, la autenticidad y el estilo juvenil. Desde que apareció sobre la pasarela mostró seguridad, tranquilidad y una actitud que sorprendió tanto al público como a los expertos de la industria.

A pesar de tratarse de su estreno oficial como modelo, su desenvolvimiento fue elogiado por quienes siguieron el desfile.

Gran parte de esa confianza ha sido atribuida a la experiencia que ha adquirido desde pequeña al participar en eventos públicos junto a sus padres, además de los proyectos creativos en los que ha estado involucrada durante los últimos años. Sin embargo, esta vez fue ella la protagonista absoluta de la jornada.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la reacción de Daniela Ospina. La empresaria y creadora de contenido siguió de cerca la presentación de su hija y compartió varias imágenes y videos en sus redes sociales, acompañados de mensajes cargados de orgullo y emoción. Sus publicaciones reflejaron la felicidad que sintió al verla cumplir un nuevo sueño y dar un paso importante en su crecimiento personal y profesional.