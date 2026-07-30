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Salomé debutó como modelo en Colombiamoda y Daniela Ospina no ocultó su orgullo

Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, dio su primer gran paso en el modelaje durante Colombiamoda 2026
Daniela Ospina y Salomé Rodríguez
Créditos:
Instagram

La edición 2026 de Colombiamoda tuvo entre sus momentos más comentados el debut de Salomé Rodríguez Ospina en las pasarelas. La hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina hizo su primera aparición oficial como modelo en el evento de moda más importante del país, un paso que marca el inicio de una nueva faceta en su vida.

Con 13 años, Salomé fue la encargada de abrir la pasarela Game On, de la reconocida marca infantil Offcorss, durante la programación de Colombiamoda en Plaza Mayor, Medellín. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde cientos de asistentes compartieron fotografías y videos de su participación.

Así debutó Salomé Rodríguez en Colombiamoda

La joven desfiló con una propuesta inspirada en la comodidad, la autenticidad y el estilo juvenil. Desde que apareció sobre la pasarela mostró seguridad, tranquilidad y una actitud que sorprendió tanto al público como a los expertos de la industria.

 A pesar de tratarse de su estreno oficial como modelo, su desenvolvimiento fue elogiado por quienes siguieron el desfile.

Gran parte de esa confianza ha sido atribuida a la experiencia que ha adquirido desde pequeña al participar en eventos públicos junto a sus padres, además de los proyectos creativos en los que ha estado involucrada durante los últimos años. Sin embargo, esta vez fue ella la protagonista absoluta de la jornada.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la reacción de Daniela Ospina. La empresaria y creadora de contenido siguió de cerca la presentación de su hija y compartió varias imágenes y videos en sus redes sociales, acompañados de mensajes cargados de orgullo y emoción. Sus publicaciones reflejaron la felicidad que sintió al verla cumplir un nuevo sueño y dar un paso importante en su crecimiento personal y profesional.

El debut de Salomé también despertó una ola de comentarios entre los seguidores de James Rodríguez y Daniela Ospina. 

Muchos destacaron el notable parecido físico con ambos, mientras otros resaltaron el carisma y la naturalidad con la que enfrentó este nuevo reto. No faltaron quienes aseguraron que podría tener un futuro prometedor en el mundo de la moda.

Aunque este fue su primer desfile oficial, Salomé ya había llamado la atención del público por otras facetas. En los últimos meses ha demostrado interés por la escritura, las actividades artísticas y distintos proyectos creativos, dejando claro que busca construir una identidad propia, más allá de la popularidad de sus padres.

Daniela Ospina
James Rodríguez
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