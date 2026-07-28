Desde Bello, Antioquia, el diseñador y director creativo Franklin Ramos presentó en Colombiamoda 2026 'La Subienda', una colección desarrollada junto a Kosta Azul y Fabricato que convirtió la pasarela en un homenaje al origen de las prendas, a la industria textil colombiana y a las manos que hacen posible cada creación.

La puesta en escena reunió 50 looks inspirados en el fenómeno natural de la subienda del río Magdalena, una metáfora de abundancia, movimiento y conexión con el territorio.

La propuesta fusionó procesos artesanales e industriales para demostrar que la moda también puede contar historias sobre identidad, sostenibilidad y desarrollo local.

La colección mantiene el ADN de Kosta Azul con siluetas versátiles, básicos elevados y prendas funcionales, sin perder de vista un objetivo claro: ofrecer diseño colombiano a precios accesibles para que más personas puedan consumir moda hecha en el país.

En conversación con KienyKe.com, Franklin Ramos explicó que la colección nace desde una visión de responsabilidad con la industria nacional.

"Acabamos de ver una colección con conciencia. Había color, había identidad, pero sobre todo está el compromiso que tengo de devolverle a la industria todo lo que me ha dado. Como director creativo quise desarrollar, junto con Kosta Azul y Fabricato, prendas sostenibles que permitan democratizar la moda y hacerla accesible para todos", afirmó.

El diseñador destacó que consumir productos elaborados en Colombia también representa un impacto positivo para la economía nacional.

"Si la gente puede comprar prendas colombianas a un buen precio, ese dinero se queda en el país y fortalece toda la cadena productiva. Esa también es una forma de consumir con conciencia", agregó.