Desde Bello, Antioquia, el diseñador y director creativo Franklin Ramos presentó en Colombiamoda 2026 'La Subienda', una colección desarrollada junto a Kosta Azul y Fabricato que convirtió la pasarela en un homenaje al origen de las prendas, a la industria textil colombiana y a las manos que hacen posible cada creación.
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La puesta en escena reunió 50 looks inspirados en el fenómeno natural de la subienda del río Magdalena, una metáfora de abundancia, movimiento y conexión con el territorio.
La propuesta fusionó procesos artesanales e industriales para demostrar que la moda también puede contar historias sobre identidad, sostenibilidad y desarrollo local.
La colección mantiene el ADN de Kosta Azul con siluetas versátiles, básicos elevados y prendas funcionales, sin perder de vista un objetivo claro: ofrecer diseño colombiano a precios accesibles para que más personas puedan consumir moda hecha en el país.
En conversación con KienyKe.com, Franklin Ramos explicó que la colección nace desde una visión de responsabilidad con la industria nacional.
"Acabamos de ver una colección con conciencia. Había color, había identidad, pero sobre todo está el compromiso que tengo de devolverle a la industria todo lo que me ha dado. Como director creativo quise desarrollar, junto con Kosta Azul y Fabricato, prendas sostenibles que permitan democratizar la moda y hacerla accesible para todos", afirmó.
El diseñador destacó que consumir productos elaborados en Colombia también representa un impacto positivo para la economía nacional.
"Si la gente puede comprar prendas colombianas a un buen precio, ese dinero se queda en el país y fortalece toda la cadena productiva. Esa también es una forma de consumir con conciencia", agregó.
Ramos explicó que 'La Subienda' también rompe las barreras del género al proponer prendas pensadas para cualquier persona, inspiradas en la riqueza natural y cultural del río Magdalena. "Habla de esa época del año en la que llegan los peces y simboliza abundancia. Es una colección sin género porque el alma de Toscano siempre ha sido la libertad de vestir", señaló.
El creativo también resaltó el papel de Fabricato dentro del proyecto y el vínculo que ha construido con la empresa desde sus inicios.
"Elegí a Fabricato porque fue una compañía que me apoyó desde el minuto cero en este sueño llamado Toscano. Quería mostrarle a la gente dónde nace el principal insumo de la colección, cómo ese textil se transforma y termina convertido en una prenda que llega a la pasarela. Contar ese origen también hace parte de la historia que queremos transmitir", concluyó.