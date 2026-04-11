Franklin Ramos: “El éxito no es fama, es poder dormir en paz”

Franklin Ramos no se cuenta desde el ruido, se cuenta desde la memoria. En una industria de la moda en Colombia donde todo parece inmediato, visible y muchas veces superficial, él se sostiene en lo contrario: en el tiempo, en el proceso, en la historia que no se ve pero que lo explica todo.

Antes de las pasarelas, antes de las celebridades, antes de convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la moda y la estética en Colombia, Franklin fue un niño en Mompox. Un niño que corría descalzo, que montaba bicicleta, que crecía entre mujeres fuertes y que, sin saberlo, estaba aprendiendo a leer el mundo.

Porque si algo define su trayectoria es eso: la capacidad de observar.

Franklin Ramos nació en una familia matriarcal. Su abuela, su madre, sus tías. Mujeres que no solo lo criaron, sino que lo formaron desde un lugar profundamente humano. Ahí entendió la estética sin saber que se llamaba así. Ahí empezó a descifrar los gestos, las miradas, los silencios. Ahí comenzó a construir esa conexión con la mujer que hoy es la base de todo su trabajo en moda y belleza.

No habla de lujo, habla de dignidad. Recuerda cómo, aun sin abundancia, en su casa había una regla clara: tener poco, pero bien hecho. Una camisa blanca, pero de buen algodón. Un objeto, pero con valor. Esa lógica, que parece simple, terminó siendo su primera escuela en estética y estilo.

De Mompox a Bogotá no hay solo kilómetros, hay una transformación. Llegó en los años noventa, en un momento donde la industria de la moda en Colombia comenzaba a consolidarse, y lo hizo de la mano de quienes en ese momento eran referentes absolutos. Aprendió, observó, se movió rápido, conectó.

Pero también se desbordó.

Él mismo lo reconoce sin matices: quiso comerse el mundo demasiado pronto. Y fue precisamente un golpe —una puerta cerrada, una crítica directa— lo que lo obligó a detenerse. A entender que el talento sin disciplina no es suficiente. Que la intuición necesita estructura.

Ese punto de quiebre no lo frenó, lo ordenó.

A partir de ahí empezó a construir una carrera sólida en la moda, la televisión y la estética. Pasarelas, editoriales, grandes nombres. Pero más allá de los logros visibles, lo que Franklin Ramos consolidó fue algo mucho más complejo: confianza. Una relación casi íntima con las mujeres que pasan por sus manos, que lo buscan no solo por cómo transforma su imagen, sino por cómo las entiende.

Él lo dice con claridad: su trabajo no es solo estético, es emocional.

Escucha. Observa. Interpreta. Es capaz de leer a una mujer en segundos, no desde el juicio, sino desde la experiencia. Y en un mundo donde todo se comunica, pero poco se escucha, esa capacidad se volvió su diferencial en la industria de la belleza.

Por eso marca distancia con una palabra que hoy domina el ecosistema digital: influenciador.

No se reconoce ahí. Prefiere definirse como un validador. Alguien que no solo muestra, sino que filtra, cuestiona, entiende la responsabilidad de lo que recomienda. Porque sabe que la confianza no es un activo menor, es el centro de todo.

Y en ese punto aparece otra de sus grandes reflexiones: el éxito.

Durante años, como muchos, lo midió desde lo visible. El reconocimiento, los objetos, el ritmo de una vida que parecía estar en la cima. Pero con el tiempo entendió que esa definición era incompleta.

Hoy lo dice sin titubeos: el éxito no es fama, es poder dormir en paz.

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Esa frase no es retórica, es resultado. Es el punto al que llegó después de recorrer un camino largo, de enfrentar sus propios excesos, de replantearse desde adentro. De entender que el equilibrio no se construye hacia afuera, sino hacia adentro.

Ese proceso también lo llevó a explorar su dimensión espiritual. La cábala, como él la entiende, no es una religión, es una herramienta. Una forma de organizar la vida, de tomar decisiones, de comprender que todo tiene un momento y un sentido. No como discurso, sino como práctica.

Y desde ahí vuelve a construir.

Su marca, Toscano, no nace como un negocio más, sino como una extensión de su historia. Es un homenaje a su madre, a lo que aprendió en casa, a esa idea de calidad, de permanencia, de valor real.

Pero también es una postura frente a la industria de la moda.

En un contexto dominado por el consumo acelerado, Franklin Ramos apuesta por la sostenibilidad en la moda. Por desacelerar. Por entender que la moda no puede seguir siendo desechable. Toscano se convierte entonces en una plataforma que mezcla estética y conciencia, diseño y propósito.

No busca ser la marca más grande, busca ser coherente.

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Y en esa coherencia también hay una mirada clara sobre la identidad. Franklin no evade su historia personal, pero tampoco la convierte en bandera. Habla de ella con naturalidad, sin estridencias, sin necesidad de encajar en etiquetas. Porque su lugar no está en la definición, está en la construcción.

Es su trabajo lo que lo define. Su disciplina. Su capacidad de sostenerse en el tiempo.

Al final, cuando se mira el recorrido completo, todo vuelve al mismo punto: el origen.

Ese niño de Mompox sigue ahí. No como recuerdo, sino como guía. Como ese lugar al que regresa cada vez que pierde el norte. Como la prueba de que, en medio de todo lo que cambia, hay algo que permanece.

Franklin Ramos no es el resultado de un momento. Es la suma de muchos años bien vividos.

Y eso, en un mundo que corre sin pausa, es quizás su mayor valor.