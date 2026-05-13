Hay hombres que llegan a la política desde los partidos. Otros desde las universidades. Gustavo Bolívar llegó desde las calles, desde los barrios populares y desde las historias que durante años Colombia prefirió ignorar.

Sentado frente a las cámaras de Kién es Kién, Bolívar habla más como escritor que como político. Su tono no es el del discurso aprendido, sino el de alguien acostumbrado a observar. A escuchar. A convertir las heridas sociales en relatos que terminaron marcando generaciones enteras de colombianos.

Nació en Girardot, en una familia humilde, siendo el menor de seis hermanos. Su padre murió cuando tenía apenas once años y su mamá quedó sola enfrentando la vida con todos sus hijos. Esa pérdida, dice, cambió todo. La familia terminó llegando a Bogotá buscando oportunidades, aunque la palabra oportunidad todavía quedaba lejos de sus realidades.

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Antes de convertirse en uno de los escritores más exitosos de la televisión colombiana, Bolívar vendió banderas, cachuchas y cojines en el estadio El Campín. Ahí empezó su primer negocio. Ahí también nació su disciplina feroz por trabajar. Mientras otros jóvenes se perdían en la rumba o la calle, él se encerraba a escribir cuentos en una vieja máquina de escribir comprada con sus propios ahorros.

La literatura apareció temprano. García Márquez fue una de sus primeras obsesiones. Pero la vida lo fue empujando hacia otro territorio: el de las historias incómodas.

El caso de Doris Adriana Niño y Diomedes Díaz cambió su destino. Leyó miles de páginas judiciales prácticamente quebrado, vendiendo incluso uno de sus computadores para sobrevivir mientras escribía. El libro no solo llamó la atención de la opinión pública; también lo puso frente a amenazas, enemigos y riesgos reales.

Pero fue justamente esa capacidad de narrar la realidad sin maquillaje la que terminó llevándolo a la televisión.

Con “Pandillas, guerra y paz” entendió que Colombia quería verse reflejada, aunque doliera. Recorrió Ciudad Bolívar buscando personajes reales, escuchando el lenguaje de los jóvenes de las pandillas y negándose a suavizar una realidad que, según él, ya era suficientemente dura. La serie terminó convirtiéndose en un fenómeno nacional.

Después llegó “Sin tetas no hay paraíso”. Y detrás de esa historia no había solamente ficción. Había una conversación profunda sobre narcotráfico, dinero fácil, presión estética y una generación de niñas convencidas de que estudiar ya no servía para salir adelante.

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Bolívar recuerda que una adolescente en Pereira fue quien encendió la chispa de esa historia cuando le confesó que necesitaba dinero para operarse los senos porque “a los traquetos no les gustan sin tetas”. Él entendió en ese momento que no estaba frente a una simple anécdota, sino frente a un síntoma social.

Quizá por eso sus historias siempre han generado incomodidad. Porque más allá del entretenimiento, terminan retratando un país atravesado por el abandono, la desigualdad, la corrupción y la violencia.

Cuando la conversación entra en política, Bolívar insiste en algo: dice que nunca cambió realmente de pensamiento. Que siempre creyó en el emprendimiento y en la empresa privada, pero también en la necesidad de un Estado que no abandone a millones de personas a su suerte.

Y es ahí donde aparece el hilo conductor de toda su vida.

Desde las pandillas de Ciudad Bolívar hasta los excesos del narcotráfico; desde las trampas electorales hasta las víctimas invisibles de la desigualdad, Gustavo Bolívar parece haber escrito siempre sobre la misma obsesión: la Colombia que muchos no quieren mirar de frente.

Tal vez por eso divide tanto. Porque sus historias nunca han sido cómodas.

Ni en la televisión. Ni en la política.