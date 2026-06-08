John Leguizamo demuestra su apoyo a Iván Cepeda

John Leguizamo volvió a convertirse en tendencia, esta vez por una publicación relacionada con la segunda vuelta presidencial en Colombia. El artista, conocido por su trayectoria en Hollywood y por su activismo en defensa de los derechos de la comunidad latina, expresó públicamente su respaldo al candidato Iván Cepeda a través de sus redes sociales.

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La publicación rápidamente generó un intenso debate entre usuarios de distintas corrientes políticas, reflejando la fuerte polarización que rodea la contienda electoral programada para el próximo 21 de junio.

El mensaje de John Leguizamo que encendió las redes

Leguizamo colaboró con una publicación compartida por la cuenta "Mi Voto Vale UK", en la que se destacaba la trayectoria política y el trabajo en derechos humanos de Iván Cepeda.

El mensaje invitaba a los colombianos a participar en las elecciones y resaltaba la labor del senador en temas relacionados con las víctimas del conflicto armado, la memoria histórica y la búsqueda de justicia. La publicación también recordaba el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, padre del hoy candidato presidencial.