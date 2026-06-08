John Leguizamo demuestra su apoyo a Iván Cepeda

John Leguizamo volvió a convertirse en tendencia, esta vez por una publicación relacionada con la segunda vuelta presidencial en Colombia. El artista, conocido por su trayectoria en Hollywood y por su activismo en defensa de los derechos de la comunidad latina, expresó públicamente su respaldo al candidato Iván Cepeda a través de sus redes sociales.
La publicación rápidamente generó un intenso debate entre usuarios de distintas corrientes políticas, reflejando la fuerte polarización que rodea la contienda electoral programada para el próximo 21 de junio.
El mensaje de John Leguizamo que encendió las redes
Leguizamo colaboró con una publicación compartida por la cuenta "Mi Voto Vale UK", en la que se destacaba la trayectoria política y el trabajo en derechos humanos de Iván Cepeda.
El mensaje invitaba a los colombianos a participar en las elecciones y resaltaba la labor del senador en temas relacionados con las víctimas del conflicto armado, la memoria histórica y la búsqueda de justicia. La publicación también recordaba el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, padre del hoy candidato presidencial.
La intervención del actor llamó la atención porque pocas veces se ha pronunciado de manera tan directa sobre procesos electorales en Colombia.
Reacciones divididas entre sus seguidores
Como era de esperarse, la publicación provocó respuestas inmediatas. Mientras algunos usuarios celebraron el respaldo del actor y destacaron su compromiso con causas sociales y de derechos humanos, otros cuestionaron su posición y criticaron que opinara sobre la política colombiana desde Estados Unidos.
Los comentarios reflejaron el ambiente de polarización que vive el país de cara a la segunda vuelta presidencial, donde Iván Cepeda buscará consolidar apoyos adicionales para enfrentar a su rival en las urnas.
El activismo político que ha marcado la carrera de Leguizamo
La postura de John Leguizamo no resulta extraña para quienes han seguido su trayectoria pública durante los últimos años. Más allá de su trabajo en cine, televisión y teatro, el actor se ha convertido en una de las voces latinas más activas dentro del debate político en Estados Unidos.
En repetidas ocasiones ha cuestionado las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump y ha manifestado su rechazo a las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). También ha defendido programas de inclusión y diversidad, así como los derechos de las comunidades migrantes.
A comienzos de 2026 incluso publicó un contundente mensaje dirigido a quienes respaldan las políticas migratorias más restrictivas, dejando claro que está dispuesto a asumir el costo de sus opiniones políticas.