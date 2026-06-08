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Marbelle recordó a Miguel Uribe en el aniversario de su crimen

Lun, 08/06/2026 - 15:22
Marbelle, que asegura haber sido muy cercana a Miguel Uribe, quiso honrarlo en su aniversario con una foto y un mensaje.
Marbelle Miguel Uribe
Créditos:
Archivo particular

Marbelle volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no fue por sus opiniones políticas ni por algún proyecto musical. La llamada reina de la tecnocarrilera compartió un emotivo mensaje dedicado a Miguel Uribe Turbay, una de las figuras políticas más recordadas por sectores de la oposición.

A través de sus redes sociales, la artista publicó una fotografía junto al exsenador y precandidato presidencial, acompañada de una frase que reflejó el profundo cariño y la admiración que sentía por él.

El homenaje de Marbelle que conmovió a sus seguidores

La publicación coincidió con la conmemoración del primer aniversario del atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá. El dirigente permaneció hospitalizado durante varias semanas y falleció el 11 de agosto de ese mismo año debido a la gravedad de las heridas.

En la imagen compartida por Marbelle se les ve juntos en uno de los encuentros que sostuvieron durante los últimos años, reflejando la amistad y cercanía que mantenían.

La fotografía estuvo acompañada por un mensaje breve, pero cargado de sentimiento: “TE EXTRAÑARÉ POR SIEMPRE”, escribió la cantante en letras mayúsculas.

Durante los últimos años, Marbelle y Miguel Uribe Turbay coincidieron en diferentes espacios públicos y eventos. La artista expresó en varias ocasiones su afinidad con algunas de las ideas defendidas por el dirigente político, lo que fortaleció una relación de respeto y amistad.

Por ello, su reciente publicación fue interpretada por muchos seguidores como una muestra del vacío que dejó la partida del exsenador, cuya muerte generó una amplia reacción nacional y numerosas manifestaciones de solidaridad.

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