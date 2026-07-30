¿Quién era alias ‘Bomber’, señalado de convertir drones y motos en bombas?

El Ejército colombiano reportó la muerte de alias ‘Bomber’, presunto explosivista e instructor de drones de la estructura armada Carlos Patiño, durante operaciones desarrolladas en El Tambo, Cauca. Las autoridades lo vinculaban con ataques contra militares y con la fabricación de vehículos cargados con explosivos.

El reporte fue divulgado el 29 de julio, después de los combates registrados en el corregimiento de Huisitó, donde tropas de la Tercera División se enfrentaron con integrantes de esa disidencia de las Farc. Las autoridades no han revelado públicamente su nombre, edad o lugar de origen.

De guerrillero raso a instructor de drones

Según información de inteligencia militar, alias ‘Bomber’ llevaba cerca de seis años en la estructura Carlos Patiño. Durante ese periodo habría pasado por diferentes funciones, desde guerrillero raso y jefe de escuadra hasta explosivista, cabecilla de comisión e instructor de personas encargadas de operar drones con cargas explosivas.

El Ejército también lo identificaba como enlace entre las comisiones armadas que operan en el Cañón del Micay y la zona conocida como la Bolsa del Patía. Esa función, de acuerdo con el reporte militar, le permitía coordinar acciones entre las células de la organización presentes en varios municipios del sur del Cauca.

La estructura Carlos Patiño forma parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, facción de las disidencias bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Tiene presencia principalmente en Argelia, El Tambo y Patía, donde la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre enfrentamientos, instalación de explosivos, restricciones a la movilidad y otras afectaciones contra la población civil.

Los ataques que le atribuían

Las autoridades investigaban a alias ‘Bomber’ por su presunta participación en el secuestro de un integrante del Ejército, ocurrido en noviembre de 2025, y por la instalación de talleres clandestinos destinados a fabricar explosivos y acondicionar motocicletas y otros vehículos en Argelia.

También lo relacionaban con un ataque ejecutado el 27 de abril de 2026, cuando un dron equipado con explosivos fue utilizado contra una unidad militar y causó la muerte de un soldado profesional. Otro de los hechos atribuidos ocurrió el 11 de mayo, cuando una motocicleta bomba explotó accidentalmente en el corregimiento La Hacienda, en Argelia. Un civil murió y otras dos personas resultaron heridas.

El Ejército señaló además que el presunto integrante de las disidencias participó en los combates del 23 de julio en Huisitó. En esos enfrentamientos murieron dos miembros del grupo armado y siete militares resultaron heridos, entre ellos el piloto de una aeronave que apoyaba la operación.

Tras confirmar su muerte, la institución sostuvo que el resultado afecta la capacidad de la Carlos Patiño para preparar ataques con drones, minas y vehículos bomba, así como la coordinación entre sus comisiones. Las operaciones militares continúan en Huisitó y otros sectores de El Tambo, mientras las autoridades buscan establecer la identidad completa del hombre conocido hasta ahora únicamente como alias ‘Bomber’.