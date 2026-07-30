Una niña sorprendió a Karol G en pleno concierto al elegir una canción de Shakira

Karol G protagonizó uno de los momentos más virales de su gira, pero esta vez no fue por una de sus interpretaciones sobre el escenario.
Durante uno de sus conciertos, la cantante colombiana vivió una divertida e inesperada situación al conversar con una pequeña fan, cuyo comentario terminó robándose la atención del público y de las redes sociales.
Mientras recorría el escenario para interactuar con los asistentes, la artista se acercó a una niña ubicada en las primeras filas y le hizo una pregunta que parecía tener una respuesta predecible: cuál era su canción favorita. Muchos esperaban que la menor mencionara alguno de los grandes éxitos de Karol G, como "Tusa", "Provenza" o "Si antes te hubiera conocido".
Sin embargo, la respuesta sorprendió tanto a la cantante como a los asistentes. Sin pensarlo dos veces, la niña respondió que su tema favorito era "Dai Dai", la canción de Shakira que se ha convertido en uno de los mayores éxitos musicales de este año.
Por unos segundos, Karol G quedó visiblemente sorprendida por la inesperada confesión. No obstante, lejos de mostrarse incómoda, reaccionó con una sonrisa y tomó el momento con humor. Incluso animó a la pequeña a cantar parte del tema, desatando las risas, los aplausos y una cálida ovación por parte del público presente.
El instante fue captado por varios asistentes y rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios comentaron la espontaneidad de la menor. Mientras algunos bromearon con la inesperada elección de la niña, otros destacaron la naturalidad con la que respondió y la actitud relajada que mantuvo Karol G durante toda la interacción.
Para muchos seguidores, este episodio dejó en evidencia la cercanía que la artista mantiene con su público. En lugar de convertir la situación en un momento incómodo, Karol G respondió con simpatía y permitió que la espontaneidad de la pequeña se convirtiera en uno de los recuerdos más especiales del concierto.
El hecho también refleja el enorme impacto que ha tenido "Dai Dai" desde su lanzamiento. La canción de Shakira se ha posicionado entre las más escuchadas del año y ha conquistado a públicos de distintas edades, razón por la que no sorprendió que una niña la señalara como su favorita.