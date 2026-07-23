Karol G tendrá estrella en el Paseo de la Fama

Karol G tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

De Medellín a una de las aceras más famosas del mundo. Karol G fue seleccionada para recibir su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un nuevo reconocimiento a la carrera que la convirtió en una de las artistas colombianas con mayor impacto internacional.

La cantante hace parte de la Clase 2027, integrada por 32 figuras del entretenimiento elegidas en categorías como música, cine, televisión, radio, teatro y entretenimiento deportivo. Karol G recibirá la distinción en la categoría de grabación musical.

Karol G dejará su nombre en Hollywood

La estrella llevará el nombre artístico de Carolina Giraldo Navarro a Hollywood Boulevard, donde quedará junto a las de algunas de las figuras más reconocidas de la industria.

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La colombiana compartirá categoría con artistas como David Guetta, Sia, Lil Wayne, Linkin Park, The Ramones, Smashing Pumpkins y Grandmaster Flash. El comité destacó que los seleccionados han dejado una huella en el público mundial gracias a su talento, creatividad y dedicación.

El reconocimiento llega después de varios años de expansión internacional para Karol G. En 2024 ganó su primer Grammy con Mañana Será Bonito en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, convirtiéndose en la primera mujer en obtener ese premio.

¿Cuándo será la ceremonia?

La fecha exacta y la ubicación de la estrella todavía no han sido anunciadas. Estos detalles suelen conocerse pocos días antes de cada ceremonia y son definidos por la Cámara de Comercio de Hollywood.

Entre los demás homenajeados de la Clase 2027 aparecen el actor chileno Pedro Pascal, la actriz de Friends Lisa Kudrow, Idris Elba, Kate Hudson, Keke Palmer y las hermanas Elle y Dakota Fanning.

La elección de Karol G consolida otro capítulo de una carrera que llevó la música colombiana a estadios, premiaciones internacionales y ahora también al Paseo de la Fama de Hollywood.