Después de finalizar su participación en el Mundial 2026, Yerry Mina decidió aprovechar el tiempo de descanso para renovar su imagen. El defensor de la Selección Colombia compartió el resultado en sus redes sociales y rápidamente captó la atención de miles de seguidores, quienes no tardaron en reaccionar al inesperado cambio de look.

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A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó varias fotografías en las que dejó ver un estilo completamente diferente al que acostumbraba. Mina optó por un corte de cabello más corto y un tono más claro, una transformación que sorprendió tanto a sus fanáticos como a varios de sus compañeros de profesión.

Las imágenes comenzaron a viralizarse en cuestión de horas y reunieron miles de reacciones. Entre los comentarios destacó el de Juan Guillermo Cuadrado, quien no dejó pasar la oportunidad para bromear con su compañero de la Selección Colombia. El experimentado volante elogió el nuevo look del defensa y, con el humor que caracteriza su amistad, le sugirió conservar esa apariencia.

Mina respondió al mensaje entre risas, demostrando la cercanía que mantiene con Cuadrado más allá de las concentraciones y los partidos. El intercambio entre ambos futbolistas llamó la atención de los seguidores, quienes celebraron la buena relación que existe entre dos de los referentes del combinado nacional.