Alias ‘Memín’, exjefe paramilitar, aceptó responsabilidad por 109 homicidios en Antioquia

Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de ‘Memín’, aceptó su responsabilidad por 109 homicidios cometidos durante su paso como comandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, Antioquia, y afectaron a campesinos, comerciantes, finqueros y líderes sociales.

Entre las víctimas había dirigentes políticos

Entre los homicidios reconocidos se encuentran los de William de Jesús Rivera Brand, exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de Representantes; Jaime Arturo Ramírez Arboleda, concejal de San Jerónimo, y el líder comunitario José Milagros Mena Gil.

Tuberquia también aceptó el reclutamiento de un adolescente de 17 años, la violencia sexual contra su madre y su hermana, y el desplazamiento forzado de la familia en una zona rural de Ebéjico.

Los otros delitos reconocidos por alias ‘Memín’

En total, el exparamilitar reconoció su participación en 167 hechos delictivos: 123 ocurridos en San Jerónimo y 44 en Ebéjico. Además de los homicidios, aceptó su responsabilidad en 16 desapariciones forzadas, 11 desplazamientos, nueve casos de tortura y cinco secuestros.

También reconoció cuatro casos de violencia sexual, dos casos de lesiones, 11 hurtos y otros delitos relacionados con el porte ilegal de armas y el uso ilegal de uniformes e insignias.

De acuerdo con el comunicado del ente acusador, el excomandante paramilitar se acogió a sentencia anticipada y el proceso continuará ante un juez especializado, quien deberá emitir la sentencia correspondiente.