Carolina Acevedo sorprende con su nuevo reto en televisión, lejos de la actuación

Carolina Acevedo está lista para escribir un nuevo capítulo en su carrera artística. La reconocida actriz colombiana, quien durante décadas ha brillado en exitosas producciones de televisión y recientemente conquistó al público con su participación en 'Masterchef Celebrity', anunció que muy pronto debutará como presentadora de un noticiero.

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La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, pues marca un cambio importante en su trayectoria profesional. Acostumbrada a interpretar personajes en series y telenovelas, ahora enfrentará el reto de informar a los televidentes desde un formato completamente diferente.

¿Dónde va a presentar Carolina Acevedo?

La propia Acevedo compartió su entusiasmo por esta oportunidad y aseguró que recibe el proyecto con mucha expectativa. Según explicó, siempre ha disfrutado asumir nuevos desafíos y considera que esta experiencia le permitirá seguir creciendo dentro del mundo de la televisión.

Para desempeñar este nuevo papel, la actriz ha dedicado tiempo a prepararse y conocer las exigencias de un espacio informativo. Su intención es asumir el cargo con responsabilidad, profesionalismo y el compromiso que requiere estar al frente de un noticiero 15 minutos más.