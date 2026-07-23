Carolina Acevedo sorprende con su nuevo reto en televisión, lejos de la actuación

Carolina Acevedo está lista para escribir un nuevo capítulo en su carrera artística. La reconocida actriz colombiana, quien durante décadas ha brillado en exitosas producciones de televisión y recientemente conquistó al público con su participación en 'Masterchef Celebrity', anunció que muy pronto debutará como presentadora de un noticiero.
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La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, pues marca un cambio importante en su trayectoria profesional. Acostumbrada a interpretar personajes en series y telenovelas, ahora enfrentará el reto de informar a los televidentes desde un formato completamente diferente.
¿Dónde va a presentar Carolina Acevedo?
La propia Acevedo compartió su entusiasmo por esta oportunidad y aseguró que recibe el proyecto con mucha expectativa. Según explicó, siempre ha disfrutado asumir nuevos desafíos y considera que esta experiencia le permitirá seguir creciendo dentro del mundo de la televisión.
Para desempeñar este nuevo papel, la actriz ha dedicado tiempo a prepararse y conocer las exigencias de un espacio informativo. Su intención es asumir el cargo con responsabilidad, profesionalismo y el compromiso que requiere estar al frente de un noticiero 15 minutos más.
Aunque su carrera ha estado ligada principalmente a la actuación, Carolina ha demostrado en diferentes programas de entretenimiento que posee facilidad para comunicarse con el público. Su participación en realities, entrevistas y otros formatos evidenció una faceta espontánea y cercana que ahora pondrá al servicio de la información.
Este nuevo reto representa una oportunidad para mostrar una faceta poco conocida de la artista. Más allá de los personajes que ha interpretado, Acevedo buscará conectar con la audiencia desde un escenario distinto, demostrando que su talento también puede destacarse en el periodismo televisivo.
Con esta decisión, Carolina Acevedo reafirma que está dispuesta a salir de su zona de confort y seguir explorando nuevos caminos profesionales. Su llegada al noticiero genera expectativa entre los televidentes, quienes esperan verla desenvolverse con la misma naturalidad y carisma que la han convertido en una de las figuras más queridas de la televisión colombiana. Su debut marcará una nueva etapa en una carrera que continúa evolucionando y sumando importantes desafíos.