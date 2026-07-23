Stiven Barreiro es nuevo jugador de Millonarios. El defensor central vallecaucano llega al equipo 'Embajador' tras una destacada trayectoria internacional de diez años, listo para poner toda su jerarquía al servicio de la zaga capitalina.

La historia de Jaine Stiven Barreiro Solís es la de un zaguero que aprendió a hacerse fuerte desde muy temprano. Nacido en Cali a mediados de 1994, comenzó a moldear su carrera profesional en el Deportes Quindío, donde con apenas 17 años pisó por primera vez una cancha de Primera División.

Su potencia, temple y sus 1,88 metros de estatura no pasaron desapercibidos: pronto defendió la camiseta de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de 2013 y dio el salto al Independiente Santa Fe en 2016.

Sin embargo, el destino le tenía reservado un largo viaje hacia el norte del continente. Ese mismo año armó valijas rumbo a la Liga MX para vestir la camiseta de Atlas y, más tarde, la de Pachuca. Pero fue en diciembre de 2019 cuando encontró su lugar en el mundo: el Club León.

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Durante siete años, bajo la dirección de ocho entrenadores distintos, Barreiro no solo se afianzó como el pilar de la defensa, sino que inscribió su nombre con letras doradas en la historia del club 'Esmeralda'. Cosechó tres títulos y disputó 228 partidos, una cifra récord que lo consagró como el futbolista extranjero con más encuentros jugados en toda la historia de la institución mexicana.

Hoy, tras una década de madurez, jerarquía y batalla internacional, el central vallecaucano de 32 años decide que es momento de volver a casa para liderar la zaga azul y escribir un nuevo capítulo de solidez en el fútbol colombiano.