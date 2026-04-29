Lina Tejeiro habría dado nuevas pistas sobre su embarazo

Lina Tejeiro volvió a captar la atención de sus seguidores tras reaparecer en redes sociales luego de más de un mes de ausencia, un silencio digital que desató todo tipo de especulaciones, especialmente sobre un posible embarazo.
La protagonista de Nuevo rico nuevo pobre suele mantener una actividad constante en plataformas digitales, pero dejó de publicar contenido desde el pasado 26 de marzo, generando preocupación entre sus fanáticos.
La ausencia que encendió las alarmas
La falta de publicaciones no pasó desapercibida. Lina Tejeiro, conocida por compartir contenido casi a diario, sorprendió al alejarse repentinamente de sus redes, lo que provocó una ola de comentarios preguntando por su estado de salud y su vida personal.
Con el paso de los días, los rumores crecieron y muchos internautas comenzaron a especular sobre un posible embarazo, teoría que tomó fuerza ante la falta de pronunciamientos oficiales por parte de la actriz.
El video que reavivó las teorías
El regreso de la nacida en Villavicencio se dio a través de Instagram, donde compartió un video promocional vinculado a su marca de maquillaje. En la grabación, Lina aparece usando una capa azul oscura que cubre su silueta, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.
Durante el clip, Tejeiro habla sobre los retos personales y emocionales, mencionando: “Encontrar ese equilibrio va a ser el reto más grande, pero en el que también voy a necesitar mucho coraje”.
Aunque el mensaje parece tener un enfoque motivacional, muchos interpretaron sus palabras como una posible pista sobre una nueva etapa en su vida, alimentando aún más las especulaciones.
¿Confirmación o estrategia de marketing?
A la par del video, Lina Tejeiro republicó el contenido con el mensaje: “El coraje que nace del amor”, frase que estaría relacionada con el lanzamiento de un nuevo proyecto: un podcast vinculado a su línea de maquillaje, cuyo estreno está previsto para el 29 de abril de 2026.
Este detalle dividió a los usuarios en redes sociales. Mientras algunos consideran que se trata de una estrategia de expectativa para promocionar su nuevo contenido, otros creen que podría ser una señal indirecta de embarazo.
Como suele ocurrir con figuras públicas de alto perfil, las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios que van desde la emoción hasta el escepticismo inundaron la publicación, evidenciando el interés que sigue generando la vida personal de la actriz.
Por ahora, Lina Tejeiro no ha confirmado ni desmentido los rumores, lo que mantiene abierta la conversación digital.