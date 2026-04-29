Lina Tejeiro habría dado nuevas pistas sobre su embarazo

Lina Tejeiro volvió a captar la atención de sus seguidores tras reaparecer en redes sociales luego de más de un mes de ausencia, un silencio digital que desató todo tipo de especulaciones, especialmente sobre un posible embarazo.

La protagonista de Nuevo rico nuevo pobre suele mantener una actividad constante en plataformas digitales, pero dejó de publicar contenido desde el pasado 26 de marzo, generando preocupación entre sus fanáticos.

La ausencia que encendió las alarmas

La falta de publicaciones no pasó desapercibida. Lina Tejeiro, conocida por compartir contenido casi a diario, sorprendió al alejarse repentinamente de sus redes, lo que provocó una ola de comentarios preguntando por su estado de salud y su vida personal.

Con el paso de los días, los rumores crecieron y muchos internautas comenzaron a especular sobre un posible embarazo, teoría que tomó fuerza ante la falta de pronunciamientos oficiales por parte de la actriz.

El video que reavivó las teorías

El regreso de la nacida en Villavicencio se dio a través de Instagram, donde compartió un video promocional vinculado a su marca de maquillaje. En la grabación, Lina aparece usando una capa azul oscura que cubre su silueta, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.