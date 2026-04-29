Fiscalía anunció fecha para imputar a alias ‘Calarcá’ por delitos de lesa humanidad

La Fiscalía General de la Nación anunció que ya tiene lista la fecha para imputar cargos contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias 'Calarcá', señalado jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una de las principales disidencias de las Farc.

La diligencia judicial se llevará a cabo el próximo 5 de mayo, según confirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien precisó que el ente acusador le imputará cuatro delitos: desaparición forzada, homicidio en persona protegida, reclutamiento forzado y concierto para delinquir.

De acuerdo con la Fiscalía, las conductas investigadas habrían sido cometidas después de que Díaz Mendoza fuera designado como vocero dentro de los acercamientos de la política de “paz total”, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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“Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá conformamos un equipo especial de tareas y hemos fijado una fecha para la imputación”, indicó Camargo, al tiempo que señaló que existen elementos probatorios que vincularían al jefe disidente con estos hechos.

La investigación tomó fuerza desde el pasado 7 de abril, cuando la fiscal general reveló que se analizaba evidencia según la cual, pese a tener suspendida su orden de captura por su rol en el proceso de paz, alias 'Calarcá' habría continuado delinquiendo, incluso en conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En ese contexto, la Fiscalía ha solicitado en dos ocasiones al Gobierno Nacional que se revoque la designación de Díaz Mendoza como vocero de paz y que se reactive la orden de captura en su contra.

La decisión de avanzar con la imputación se consolidó tras una reunión sostenida el pasado 6 de abril entre la Fiscalía, la oficina del comisionado de paz, el Ministerio de Justicia y otras entidades del Estado. En ese encuentro se evaluaron los elementos probatorios, incluidos materiales electrónicos incautados en un retén realizado en 2024 en Antioquia.

Según el ente acusador, estas pruebas serían clave para sustentar los cargos contra el líder disidente, quien habría continuado con actividades criminales mientras participaba en los diálogos promovidos por el Gobierno.

La imputación contra alias “Calarcá” se da en medio de cuestionamientos a la política de paz total, al evidenciar posibles incumplimientos por parte de actores armados vinculados a estos procesos.