Inicio
Colombia

Fiscalía anunció fecha para imputar a alias ‘Calarcá’ por delitos de lesa humanidad

Mié, 29/04/2026 - 13:02
El líder disidente será imputado el 5 de mayo por desaparición forzada, homicidio y reclutamiento, hechos que habría cometido tras ser designado vocero de paz.
Fiscalía General de la Nación.
Créditos:
Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación anunció que ya tiene lista la fecha para imputar cargos contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias 'Calarcá', señalado jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una de las principales disidencias de las Farc.

La diligencia judicial se llevará a cabo el próximo 5 de mayo, según confirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien precisó que el ente acusador le imputará cuatro delitos: desaparición forzada, homicidio en persona protegida, reclutamiento forzado y concierto para delinquir.

De acuerdo con la Fiscalía, las conductas investigadas habrían sido cometidas después de que Díaz Mendoza fuera designado como vocero dentro de los acercamientos de la política de “paz total”, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá conformamos un equipo especial de tareas y hemos fijado una fecha para la imputación”, indicó Camargo, al tiempo que señaló que existen elementos probatorios que vincularían al jefe disidente con estos hechos.

La investigación tomó fuerza desde el pasado 7 de abril, cuando la fiscal general reveló que se analizaba evidencia según la cual, pese a tener suspendida su orden de captura por su rol en el proceso de paz, alias 'Calarcá' habría continuado delinquiendo, incluso en conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En ese contexto, la Fiscalía ha solicitado en dos ocasiones al Gobierno Nacional que se revoque la designación de Díaz Mendoza como vocero de paz y que se reactive la orden de captura en su contra.

La decisión de avanzar con la imputación se consolidó tras una reunión sostenida el pasado 6 de abril entre la Fiscalía, la oficina del comisionado de paz, el Ministerio de Justicia y otras entidades del Estado. En ese encuentro se evaluaron los elementos probatorios, incluidos materiales electrónicos incautados en un retén realizado en 2024 en Antioquia.

Según el ente acusador, estas pruebas serían clave para sustentar los cargos contra el líder disidente, quien habría continuado con actividades criminales mientras participaba en los diálogos promovidos por el Gobierno.

La imputación contra alias “Calarcá” se da en medio de cuestionamientos a la política de paz total, al evidenciar posibles incumplimientos por parte de actores armados vinculados a estos procesos.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fiscalía General de la Nación
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Disidencias Farc
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Fiscalía anunció fecha para imputar a alias ‘Calarcá’ por delitos de lesa humanidad
Fiscalía General de la Nación.
El líder disidente será imputado el 5 de mayo por desaparición forzada, homicidio y reclutamiento, hechos que habría cometido tras ser designado vocero de paz.
Colombia
Revelan la región con más robo de motos en Colombia y no es Bogotá
Revelan la región con más robo de motos en Colombia y no es Bogotá
Un informe de Asopartes reveló que Antioquia es la región con más robo de motocicletas en Colombia, superando a Bogotá pese a la reducción del delito.
Colombia
En busca de una salida: INC y Nueva EPS se reúnen para proteger a pacientes con cáncer
Nueva EPS
El Instituto Nacional de Cancerología aseguró que los pacientes en tratamiento activo seguirán recibiendo atención.
Política
CNE ratificó sanción a campaña Petro por violación de topes electorales
Presidente Gustavo Petro.
El Consejo Nacional Electoral confirmó la sanción contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, al establecer que superó los límites de financiación y registró ingresos prohibidos durante las elecciones de 2022.