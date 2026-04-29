La Policía Metropolitana de Londres declaró este miércoles como incidente terrorista el ataque con arma blanca en el que resultaron heridos dos hombres judíos en Golders Green, un barrio del norte de la capital británica donde reside buena parte de la comunidad judía.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana, Laurence Taylor, informó que un hombre de 45 años fue detenido como sospechoso de intento de asesinato. Más tarde, las autoridades indicaron que el detenido sufría “desórdenes mentales” y tenía “un historial de violencia”.

Las víctimas, de 76 y 34 años, fueron atacadas en plena calle alrededor de las 11:16 de la mañana, hora local. Según la Policía, ambos permanecen en estado estable en un hospital.