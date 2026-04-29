La Policía Metropolitana de Londres declaró este miércoles como incidente terrorista el ataque con arma blanca en el que resultaron heridos dos hombres judíos en Golders Green, un barrio del norte de la capital británica donde reside buena parte de la comunidad judía.
El jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana, Laurence Taylor, informó que un hombre de 45 años fue detenido como sospechoso de intento de asesinato. Más tarde, las autoridades indicaron que el detenido sufría “desórdenes mentales” y tenía “un historial de violencia”.
Las víctimas, de 76 y 34 años, fueron atacadas en plena calle alrededor de las 11:16 de la mañana, hora local. Según la Policía, ambos permanecen en estado estable en un hospital.
Investigación por posible ataque antisemita
Una de las principales líneas de investigación busca establecer si el agresor atacó deliberadamente a la comunidad judía de Londres. Las autoridades también trabajan para confirmar la nacionalidad y los antecedentes del sospechoso, quien permanece bajo custodia policial.
La Policía explicó que el hombre intentó apuñalar a los agentes que llegaron al lugar, antes de ser inmovilizado con un táser y arrestado.
De acuerdo con el grupo de vigilancia de la comunidad judía Shomrim, el sospechoso fue visto corriendo por Golders Green armado con un cuchillo e “intentando apuñalar a ciudadanos judíos”. La organización señaló que sus patrulleros redujeron al atacante antes de la llegada de la Policía Metropolitana.
La Junta de Diputados de los Judíos Británicos confirmó que los apuñalamientos se habrían producido cerca de tiendas y de una sinagoga.
Preocupación en la comunidad judía
Las autoridades anunciaron que mantendrán la presencia policial en Golders Green, donde hay alrededor de 30 sinagogas, para dar tranquilidad a los vecinos tras varios hechos recientes de carácter antisemita en la zona.
El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó lo ocurrido como “muy preocupante” y pidió respaldar la investigación policial.
“Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos”, dijo ante el Parlamento.
En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel aseguró que las palabras de Starmer “no dan por sí solas una respuesta a las raíces del antisemitismo que se extiende por todo el Reino Unido”.
El caso ocurre después de otros ataques contra la comunidad judía en Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización Hatzola en marzo, también en Golders Green, y el ataque con arma blanca ocurrido el 2 de octubre en una sinagoga de Mánchester durante la festividad de Yom Kipur.